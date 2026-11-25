इस बार हनुमानगढ़ जिला परिषद की कुल 37 सीटों में से कांग्रेस ने 26 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है। स्पष्ट बहुमत होने के बावजूद पार्टी को जिला प्रमुख का चेहरा तय करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। मतगणना के बाद पिछले चार दिनों से विधायकों की निगरानी में रह रहे कांग्रेस के सभी 26 जिला परिषद सदस्यों को मंगलवार दोपहर बाद बाड़ेबंदी के तहत बीकानेर ले जाया गया था। बुधवार को वोटिंग के समय सभी सदस्य एक साथ हनुमानगढ़ जिला परिषद कार्यालय पहुंचे।