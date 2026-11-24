टंकी पर चढ़े नुकेरा वार्ड चार निवासी दिलबागसिंह पुत्र राजसिंह कुम्हार के अनुसार, उसने गांव के अजायबसिंह पूनिया से चक 3 पीटीपी में एक किला कृषि भूमि का सौदा 13.50 लाख रुपए में 13 मई को किया था। इसमें से 10.50 लाख रुपए अग्रिम देने के बाद उसे जमीन का कब्जा भी सौंप दिया गया। शेष राशि रजिस्ट्री के समय देना तय हुआ था। आरोप है जमीन सांझे खाते व विवादित होने के कारण उसे खेती नहीं करने दी गई। खाता अलग होने तक इंतजार करने की सहमति बनी, लेकिन छह माह गुजरने के बावजूद न तो जमीन की रजिस्ट्री उसके नाम हुई और न रकम लौटाई गई। उसका कहना है कि संबंधित पक्ष ने जमीन की जुताई भी कर ली है और जमीन के भाव बढऩे का हवाला देकर सौदे से पीछे हट रहा है।