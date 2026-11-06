विदेश में दिल दिया, शादी के लिए चुना राजस्थान: संगरिया में एक-दूजे के हुए इंजीनियर दिव्या ज्योति और रोमेन

संगरिया (हनुमानगढ़): बैंड-बाजे की धुन, नाचते बाराती और सड़कों पर उमड़ा कौतूहल… लेकिन इस बार संगरिया की बारात कुछ खास थी। बारात में शामिल चेहरे विदेशी थे। फ्रांस से आए दूल्हे रोमेन के साथ पहुंचे उनके रिश्तेदार जब भारतीय और राजस्थानी धुनों पर थिरकते हुए संगरिया के बाजार से गुजरे तो देखने वाले भी ठिठक गए। किसी ने इस अनूठी बारात को कैमरे में कैद किया तो किसी के लिए यह चर्चा का विषय बन गई। मौका था संगरिया की बेटी दिव्या ज्योति के विवाह का, जिसने सात समंदर पार फ्रांस में अपना जीवनसाथी चुना और विवाह के लिए अपनी जन्मभूमि संगरिया को चुना।