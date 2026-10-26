राजस्थान में नशे से HIV का खतरा बढ़ा, ब्लड बैंकों की लापरवाही से भी मंडरा रहा संकट

वर्तमान में प्रदेश के अधिकांश सरकारी ब्लड बैंकों में एचआईवी संक्रमण की जांच चौथी पीढ़ी की एलाइजा पद्धति से की जाती है। इस जांच का विंडो पीरियड संक्रमण और जांच की परिस्थितियों के अनुसार लगभग 18 से 45 दिन तक हो सकता है। यानी संक्रमण के शुरुआती दिनों में जांच कराने पर वायरस का पता नहीं चल पाने की आशंका रहती है। इस अवधि में संक्रमित व्यक्ति रक्तदान कर दे, तो जांच में संक्रमण की पुष्टि नहीं होने का जोखिम बना रहता है। हालांकि, रक्तदान से पहले दाता की स्क्रीनिंग और निर्धारित जांच की जाती है, लेकिन जांच संक्रमण की शुरुआती अवस्था में शत-प्रतिशत पहचान की गारंटी नहीं देती।