Hanumangarh News: CCTV में आखिरी बार दिखे, 3 दिन बाद नहर में मिला लापता पिता-बेटी का शव; मां का सुराग नहीं

हनुमानगढ़। हरियाणा के ऐलनाबाद क्षेत्र से 3 दिन पहले लापता हुए इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानदार भरत सिंह सहारण, उनकी पत्नी मंजू और बेटी लता के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। टिब्बी क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर से भरत सिंह और उनकी बेटी लता के शव बरामद हुए हैं, जबकि मंजू की तलाश जारी है। जानकारी के अनुसार ढाणी शेरां वाली ऐलनाबाद निवासी भरत सिंह सहारण 16 अक्टूबर को दोपहर करीब डेढ़ बजे बाइक पर अपनी पत्नी मंजू व बेटी लता के साथ बाइक पर सवार होकर घर से निकले थे। इसके करीब एक घंटे बाद तीनों मसीतांवाली हेड पर लगे सीसीटीवी कैमरों में दिखाई दिए। यह उनकी आखिरी ज्ञात लोकेशन थी।