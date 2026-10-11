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हनुमानगढ़

हनुमानगढ़ में बड़ा हादसा: दर्शन करने जा रहे एक ही परिवार के 3 युवकों को पिकअप ने कुचला, तीनों की मौके पर ही मौत

हनुमानगढ़ के पल्लू में मां ब्रह्माणी के दर्शन करने पैदल जा रहे चार युवकों को तेज रफ्तार पिकअप ने टक्कर मार दी। हादसे में तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर घायल को रेफर किया गया। चारों युवक एक ही परिवार के थे और किकरालिया गांव से निकले थे।
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हनुमानगढ़

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Arvind Rao

Oct 11, 2026

hanumangarh pallu road accident

Hanumangarh Pallu Road Accident

Hanumangarh Pallu Road Accident: हनुमानगढ़ जिले के पल्लू में रविवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। मां ब्रह्माणी के दर्शन करने पैदल जा रहे तीन यात्रियों को पीछे से आई तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी ने कुचल दिया। हादसे में तीनों यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई।

थाना प्रभारी जगदीश के अनुसार, घटना सुबह करीब 3 बजे पल्लू-नोहर मेगा हाईवे पर झेदासर और माहेला गांव के बीच हुई। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। घटना के संबंध में आगे की जानकारी जुटाई जा रही है।

खबर अपडेट की जा रही है…

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Updated on:

11 Oct 2026 10:50 am

Published on:

11 Oct 2026 10:26 am

Hindi News / Rajasthan / Hanumangarh / हनुमानगढ़ में बड़ा हादसा: दर्शन करने जा रहे एक ही परिवार के 3 युवकों को पिकअप ने कुचला, तीनों की मौके पर ही मौत

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