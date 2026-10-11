हनुमानगढ़ में बड़ा हादसा: दर्शन करने जा रहे एक ही परिवार के 3 युवकों को पिकअप ने कुचला, तीनों की मौके पर ही मौत

हनुमानगढ़ के पल्लू में मां ब्रह्माणी के दर्शन करने पैदल जा रहे चार युवकों को तेज रफ्तार पिकअप ने टक्कर मार दी। हादसे में तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर घायल को रेफर किया गया। चारों युवक एक ही परिवार के थे और किकरालिया गांव से निकले थे।

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