राजस्थान में नए घरेलू गैस कनेक्शन पर रोक! जानें क्यों कमर्शियल सिलेंडर लेने को कह रहे एजेंसी वाले

जयपुर: राजस्थान में नए घरेलू गैस कनेक्शन नहीं मिलने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। करीब सात महीने से नए घरेलू गैस कनेक्शन जारी करने पर रोक के कारण उन परिवारों को इंतजार करना पड़ रहा है, जो नया घर बनाने या उसमें प्रवेश करने के बाद रसोई शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में लोगों के सामने खाना बनाने के लिए गैस की व्यवस्था करना चुनौती बन गया है।