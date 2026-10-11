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राजस्थान में नए घरेलू गैस कनेक्शन पर रोक! जानें क्यों कमर्शियल सिलेंडर लेने को कह रहे एजेंसी वाले

राजस्थान में सात महीने से नए घरेलू गैस कनेक्शन जारी करने पर रोक से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। घरों में रसोई शुरू करने की तैयारी कर रहे परिवारों को कनेक्शन नहीं मिल रहे, जबकि व्यावसायिक गैस कनेक्शन लेने की नौबत आ रही है।
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जयपुर

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Arvind Rao

Oct 11, 2026

new domestic gas connections unavailable in rajasthan

राजस्थान में नए घरेलू गैस कनेक्शन पर रोक (फोटो पत्रिका नेटवर्क)

जयपुर: राजस्थान में नए घरेलू गैस कनेक्शन नहीं मिलने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। करीब सात महीने से नए घरेलू गैस कनेक्शन जारी करने पर रोक के कारण उन परिवारों को इंतजार करना पड़ रहा है, जो नया घर बनाने या उसमें प्रवेश करने के बाद रसोई शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में लोगों के सामने खाना बनाने के लिए गैस की व्यवस्था करना चुनौती बन गया है।

1400 गैस एजेंसियों पर नए कनेक्शन के लिए पहुंच रहे लोग

प्रदेश में करीब 1400 गैस एजेंसियों पर नए घरेलू कनेक्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें निराश होकर लौटना पड़ रहा है। अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, मौजूदा परिस्थितियों में नए घरेलू गैस कनेक्शन जारी नहीं किए जा रहे हैं। इसके चलते कुछ परिवार व्यावसायिक गैस कनेक्शन लेने के विकल्प पर विचार कर रहे हैं।

घरेलू और व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत में बड़ा अंतर

घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडर की कीमत में बड़ा अंतर होने से लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, 14.2 किलोग्राम का घरेलू गैस सिलेंडर 945 रुपए में मिलता है, जबकि 10 किलोग्राम के व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत 1650 रुपए बताई गई है। ऐसे में व्यावसायिक सिलेंडर लेना लोगों के लिए महंगा विकल्प साबित हो सकता है।

मंत्रालय के राहत के ऐलान से भी नहीं मिली राहत

रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका-ईरान युद्ध के दौरान पैदा हुए गैस संकट के बीच पेट्रोलियम मंत्रालय ने मार्च में नए घरेलू गैस कनेक्शन जारी करने पर रोक लगा दी थी। 25 जून को मंत्रालय की ओर से स्थिति स्पष्ट किए जाने के बावजूद नए कनेक्शन शुरू होने की उम्मीद लगाए बैठे लोगों को राहत नहीं मिली।

जल्द कदम उठाने की मांग, केंद्र को लिखा पत्र

नए घरेलू गैस कनेक्शन नहीं मिलने से परेशान लोगों ने जल्द समाधान की मांग की है। रिपोर्ट में राजस्थान राज्य स्तरीय समन्वयक (गैस कंपनियां) मनोज गुप्ता के हवाले से कहा गया है कि इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से कदम उठाया जाएगा।

वहीं, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा के अनुसार, नए कनेक्शन जारी करने पर लगी रोक हटाने का प्रयास किया गया है। अब लोगों को इंतजार है कि घरेलू गैस कनेक्शन की प्रक्रिया कब दोबारा शुरू होगी और उन्हें कब राहत मिलेगी।

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Updated on:

11 Oct 2026 08:17 am

Published on:

11 Oct 2026 08:17 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान में नए घरेलू गैस कनेक्शन पर रोक! जानें क्यों कमर्शियल सिलेंडर लेने को कह रहे एजेंसी वाले

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