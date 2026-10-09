राजस्थान: गुजरातियों को भा रहा दौसा का बाजरा, इस बार 5 अरब से ज्यादा कारोबार की उम्मीद; कीटनाशक नहीं डालते किसान

बाजरा पोषक तत्वों से भरपूर अनाज माना जाता है। इसमें प्रोटीन, फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस और अन्य खनिज तत्व पाए जाते हैं। फाइबर की अधिक मात्रा के कारण यह पाचन तंत्र के लिए उपयोगी माना जाता है। बाजरा प्राकृतिक रूप से ग्लूटेन-मुक्त होता है, इसलिए ग्लूटेन से परहेज करने वाले लोग भी इसे अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। सर्दियों में बाजरे की रोटी, खिचड़ी और अन्य व्यंजन विशेष रूप से पसंद किए जाते हैं। पौष्टिकता और स्वाद के कारण बाजरे की मांग अब केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित नहीं रही है।

-डॉ. शंभूदयाल शर्मा, आयुर्वेद चिकित्सक