दौसा जिले के गठन के बाद से अब तक कुल 9 लोग जिला प्रमुख की कुर्सी संभाल चुके हैं। इस सफर की शुरुआत डॉ. किरोड़ी लाल मीणा से हुई थी, जो 14 फरवरी 1995 से 22 दिसंबर 1998 तक जिला प्रमुख रहे। इसके बाद सतीश कुमार शर्मा ने 6 जनवरी 1999 से 11 फरवरी 2000 तक और जियालाल बंशीवाल ने 12 फरवरी 2000 से 5 जून 2002 तक यह जिम्मेदारी निभाई। फिर 6 जून 2002 से 2 जुलाई 2002 तक विनोद कुमार शर्मा कार्यवाहक जिला प्रमुख रहे। इसके बाद महेंद्र सांखला ने 3 जुलाई 2002 से 9 फरवरी 2005 तक, कामेरी देवी मीणा ने 10 फरवरी 2005 से 2010 तक और अजीत सिंह महवा ने 10 फरवरी 2010 से 6 फरवरी 2015 तक जिला परिषद की कमान संभाली। वहीं साल 2015 से 2020 तक गीता खटाना जिला प्रमुख रहीं, जिसके बाद 6 सितंबर 2021 को हीरालाल सैनी ने यह पद संभाला। अब बीना बैरवा जिले की 10वीं जिला प्रमुख होंगी।