Dausa Jaipur Agra Highway Bus Truck Accident: दौसा: जयपुर-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-21) पर गुरुवार सुबह एक निजी बस और ट्रक के बीच भीषण भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। गनीमत रही कि बस का इमरजेंसी गेट खुलने से यात्री समय रहते बाहर निकल सके और बड़ा हादसा टल गया। दुर्घटना में करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। इनमें एक यात्री की हालत गंभीर होने पर उसे प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया।