जयपुर-आगरा हाईवे पर बस-ट्रक की जोरदार भिड़ंत (पत्रिका फोटो)
Dausa Jaipur Agra Highway Bus Truck Accident: दौसा: जयपुर-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-21) पर गुरुवार सुबह एक निजी बस और ट्रक के बीच भीषण भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। गनीमत रही कि बस का इमरजेंसी गेट खुलने से यात्री समय रहते बाहर निकल सके और बड़ा हादसा टल गया। दुर्घटना में करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। इनमें एक यात्री की हालत गंभीर होने पर उसे प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया।
जानकारी के अनुसार, हादसा गुरुवार सुबह करीब 6 बजे दौसा-जयपुर बाईपास पर सैंथल पुलिया के पास द्रव्यमान कट के नजदीक हुआ। आगरा और भरतपुर की ओर से जयपुर जा रही निजी बस की जयपुर की तरफ से आ रहे ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के कारण बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।
हादसे की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से बस में फंसे और घायल यात्रियों को बाहर निकाला। इसके बाद सभी घायलों को दौसा जिला अस्पताल पहुंचाया गया। दुर्घटना में करीब आधा दर्जन लोगों को चोटें आईं। इनमें एक यात्री की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे जयपुर रेफर कर दिया। अन्य घायलों का जिला अस्पताल में उपचार किया गया।
हादसे के बाद बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। ऐसे में यात्रियों के बाहर निकलने में परेशानी हो सकती थी, लेकिन बस का इमरजेंसी गेट खुलने से यात्रियों को बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। इससे समय रहते यात्री बस से बाहर आ सके और संभावित बड़ा हादसा टल गया।
दुर्घटना के बाद क्षतिग्रस्त बस और ट्रक सड़क पर फंस गए, जिससे हाईवे पर यातायात प्रभावित हो गया। दोनों वाहनों के सड़क पर होने से वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। बताया जा रहा है कि सूचना देने के बावजूद क्रेन मौके पर करीब एक घंटे की देरी से पहुंची। इस दौरान हाईवे से गुजरने वाले वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बाद में क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त बस और ट्रक को सड़क से हटवाया गया, जिसके बाद यातायात सुचारू हो सका।
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