Morel Dam: राजस्थान में यहां 4 महीने से छलक रहा एशिया का सबसे बड़ा कच्चा बांध, अब 70 से अधिक गांवों को मिलेगा पानी

मोरेल बांध के सिंचित क्षेत्र में किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध करवाने तथा जल का सुव्यवस्थित वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुक्रवार सुबह 11 बजे जल वितरण समिति की बैठक सवाई माधोपुर में होगी। जल संसाधन खंड दौसा के अधिशाषी अभियंता मांगीलाल मीना ने बताया कि जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की अध्यक्षता में जिला कलक्ट्रेट सभागार सवाई माधोपुर में आयोजित होने वाली बैठक में मोरेल बांध से सिंचाई जल वितरण की तिथियां एवं कार्यक्रम निर्धारित किया जाएगा।