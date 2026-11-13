History-Sheeter Murder Case: 3 महीने पहले भी दोनों पक्षों में झगड़ा, राजीनामे के बाद भी नहीं बदला था हिस्ट्रीशीटर का रैवया

12 नवंबर 2019: अनीश के पिता कैलाश गोल्या की हत्या हुई। उस समय अनीश महज 15 साल का था।

बुधवार सुबह 11 बजे: तिबारिया गांव में विजय और अनीश का आमना-सामना हुआ। विजय के कथित तानों से अनीश आक्रोशित हो गया।

बुधवार दोपहर 2 बजे: चारों आरोपियों ने मिलकर हत्या की साजिश रची। बाजार से तीन कुल्हाड़ियां खरीदीं और किराए पर एक कैम्पर गाड़ी ली।

बुधवार शाम: सोशल मीडिया से विजय की गाड़ी की पहचान की। पीछा कर रास्ता रोका और कुल्हाड़ियों से ताबड़तोड़ हमला किया।

बुधवार शाम 7:45 बजे: गंभीर रूप से घायल विजय की हत्या।

बुधवार रात 1:30 बजे: पुलिस ने करधनी थाने के पास से चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।