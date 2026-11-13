Jaipur Vijay Bajia Murder: ‘पिता को मार डाला, तू भी निपट जाएगा…’ हिस्ट्रीशीटर के एक ताने ने भड़का दी 7 साल पुरानी दुश्मनी

पुलिस पूछताछ में सामने आया कि मुख्य आरोपी अनीश के पिता कैलाश गोल्या की 12 नवंबर 2019 को हत्या हुई थी। इस मामले में विजय बाजिया का नाम सामने आया था। उस समय अनीश 15 साल का था। तभी से वह पिता की हत्या का बदला लेने की रंजिश पाले हुए था। बुधवार सुबह करीब 11 बजे अनीश अपने ताऊ के बेटे कमलेश के साथ तिबारिया गांव में ग्वार बेचने जा रहा था। रास्ते में विजय से सामना हुआ। आरोप है कि विजय ने पिता की हत्या का ताना देते हुए अनीश को धमकी दी। इससे नाराज होकर अनीश ने कमलेश के साथ मिलकर साथी युवराज और दिनेश को भी बुला लिया। दोपहर करीब दो बजे चारों ने हत्या की साजिश रची।