12 नवंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

जयपुर में हिस्ट्रीशीटर विजय बाजिया हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 4 बदमाश गिरफ्तार; 7007 गैंग का नाम भी आया सामने

Jaipur History Sheeter Murder Case: राजधानी जयपुर में जोबनेर थाने के हिस्ट्रीशीटर विजय बाजिया की हत्या मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल चार आरोपियों को कालवाड़ रोड से गिरफ्तार किया है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Updated: 12 Nov 2026, 11:08 AM IST

Jaipur History Sheeter Murder Case

मौके पर मौजूद गाड़ी व इनसेट में हिस्ट्रीशीटर विजय बाजिया। फोटो: पत्रिका

जयपुर। राजधानी जयपुर में जोबनेर थाने के हिस्ट्रीशीटर विजय बाजिया की हत्या मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल चार आरोपियों को कालवाड़ रोड से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कमलेश, युवराज, अनीश और दिनेश के रूप में हुई है। एडीसीपी राजेश कुमार गुप्ता आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विजय बाजिया हत्याकांड का खुलासा करेंगे

गौरतलब है कि बुधवार रात कालवाड़ रोड स्थित रावण गेट क्षेत्र में बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया था। दो गाड़ियों में सवार होकर आए हमलावरों ने पहले कैंपर से विजय की कार को टक्कर मारकर रोक लिया। विजय जान बचाने के लिए कार से उतरकर भागा तो बदमाशों ने उसका पीछा किया और उसे घेर लिया। इसके बाद कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर दिए। गंभीर हालत में विजय को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था।

इस हत्याकांड के बाद एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉ. रामेश्वर सिंह के निर्देशन में विशेष टीम गठित कर आरोपियों की तलाश की गई थी। बदमाशों की तलाश के लिए पुलिस की टीमों ने रातभर तलाशी अभियान चलाया। एसीपी शिवकुमार भारद्वाज के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को कालवाड़ रोड पर दबोच लिया।

Jaipur Murder: राजधानी में हिस्ट्रीशीटर की सड़क पर दौड़ाकर हत्या, वारदात का वीडियो आया सामने

ये भी पढ़ें
jaipur murder

रंजिश के चलते हत्या की आशंका

पुलिस को हत्या के पीछे पुरानी रंजिश होने की आशंका है। विजय पर वर्ष 2019 में तिबारियां निवासी कैलाश की हत्या में शामिल होने का आरोप था। जिसमें वह जेल भी गया था। आशंका है कि इसी रंजिश के चलते उसकी हत्या की गई। हत्याकांड में 7007 गैंग का नाम भी सामने आया है। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी है कि हत्या की योजना किसने बनाई और वारदात में किन-किन लोगों की भूमिका रही।

सवा मिनट तक सड़क पर बेखौफ होकर हमला करते रहे बदमाश

वारदात के दौरान हमलावर करीब सवा मिनट तक सड़क पर बेखौफ होकर हमला करते रहे। आसपास के लोगों ने उन्हें रोकने के लिए आवाज भी लगाई, लेकिन बदमाशों ने पीछा नहीं छोड़ा। विजय तिबारियां जोबनेर थाने का हिस्ट्रीशीटर था। उस पर हत्या सहित सात आपराधिक मामले दर्ज थे।

बाड़मेर के दो युवकों की समुद्र में डूबने से मौत, शव देख सबकी आंखें हुईं नम; दिवाली पर घूमने गए थे ओडिशा

ये भी पढ़ें
Odisha Sea Drowning Incident
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.