जयपुर में हिस्ट्रीशीटर विजय बाजिया हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 4 बदमाश गिरफ्तार; 7007 गैंग का नाम भी आया सामने

गौरतलब है कि बुधवार रात कालवाड़ रोड स्थित रावण गेट क्षेत्र में बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया था। दो गाड़ियों में सवार होकर आए हमलावरों ने पहले कैंपर से विजय की कार को टक्कर मारकर रोक लिया। विजय जान बचाने के लिए कार से उतरकर भागा तो बदमाशों ने उसका पीछा किया और उसे घेर लिया। इसके बाद कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर दिए। गंभीर हालत में विजय को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था।