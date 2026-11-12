बाड़मेर के दो युवकों की समुद्र में डूबने से मौत, शव देख सबकी आंखें हुईं नम; दिवाली पर घूमने गए थे ओडिशा

घटना की जानकारी मिलने के बाद जसवंत मूंढ ने सक्रियता दिखाते हुए ठेकेदार से संपर्क किया। उन्होंने ओडिशा में प्रशासनिक अधिकारियों से समन्वय कर दोनों युवकों के शव जल्द से जल्द बाड़मेर पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू करवाई। इसके साथ ही वहां मौजूद लोगों की वापसी के लिए फ्लाइट टिकट की व्यवस्था करवाने में भी सहयोग किया। इसके बाद दोनों शवों को विमान से अहमदाबाद लाया गया। वहां से उतरलाई एयरपोर्ट पहुंचाया गया। इसके बाद चुतराराम का शव बायतु भोपजी स्थित बेरड़ों की ढाणी और दलाराम का शव मौखाब स्थित उनके पैतृक गांव पहुंचाया गया। बुधवार को दोनों युवकों का अपने-अपने गांव में गमगीन माहौल के बीच अंतिम संस्कार किया गया।