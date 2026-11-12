अजमेर: पीर रोड गणेश मंदिर में दिवाली पूजन के बाद हुई चोरी, 40 साल पुराना डेढ़ किलो वजनी चांदी का छत्र और चेन गायब

अजमेर. दीपावली के त्योहार के बीच अजमेर में मंदिर में चोरी का मामला सामने आया है। पीर रोड स्थित गणेश मंदिर से चोर करीब डेढ़ किलो वजनी चांदी का छत्र और उसे बांधने वाली 250 ग्राम की चेन चोरी कर ले गए। यह छत्र करीब 40 साल पुराना था। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के समय तक छत्र मंदिर में लगा हुआ था, लेकिन बुधवार सुबह सफाई के दौरान वह गायब मिला। इसके बाद मंदिर से जुड़े लोगों ने आसपास तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। आखिरकार क्लॉक टावर थाना पुलिस को इसकी सूचना दी गई।