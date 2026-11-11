अपडेट हुआ रेलवे का ‘कवच’ सिस्टम, खतरे का सिग्नल देकर ट्रेन रोकेगा; अजमेर मंडल में टावर लगने शुरू

Railway Kavach System Kya Hai: ट्रेनों की सुरक्षा के लिए लगाया जाने वाला ‘कवच’ सिस्टम अपडेट किया गया है। अपडेटेड कवच सिग्नल पास इन डेंजर (एसपीेडी) पर आधारित है। यह रोडियो आधारित रियल टाइम सिग्नल भेजेगा। दुर्घटना की स्थिति में किसी ट्रेन के करीब 3 से 4 किलोमीटर की रेंज में ट्रेनों को रोक देगा। अजमेर मंडल में इसके टावर लगने शुरू हो गए हैं। इसके लिए इंजन भी अपडेट किए जाएंगे। स्टेशन पर भी अपडेशन होगा। टावर रेलवे के आम टावरों से काफी ऊंचे हैं। इन पर रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाईस लगाए जाएंगे। जिनसे सिग्नल का आदान प्रदान होगा।