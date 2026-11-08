Pushkar Fair 2026: पुष्कर मेले में पहली बार होगी हॉर्स रेस, धोरों में दौड़ेंगे देसी नस्ल के घोड़े

पशुपालन विभाग और राजस्थान घुड़सवारी संघ इस प्रतियोगिता का आयोजन करेगा। इसमें सिर्फ मारवाड़ी, काठियावाड़ी और सिंधी-कच्छी नस्ल के घोड़े शामिल होंगे। तीनों नस्ल के घोड़ों की खूबी और क्षमता जांची जाएगी। प्रतियोगिता से पहले घोड़ों का स्वास्थ परीक्षण किया जाएगा।पहली रेस 30 किलोमीटर और दूसरी 60 किलोमीटर की होगी। प्रतियोगिता से पूर्व पशुपालन विभाग घोड़ों के स्वास्थ और खान-पान का पूरा ध्यान रखेगा। रेस में घुड़सवार टीम अथवा व्यक्तिगत भी शामिल हो सकेंगे। एक टीम में 5 सदस्य होंगे। व्यक्तिगत घुड़सवारों की 50 व्यक्तियों की राइड होगी। चिन्हित छह प्रतिभागियों को नेशनल के लिए क्वालीफाई किया जाएगा