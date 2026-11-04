जयपुर-असरवा एक्सप्रेस में बम की झूठी सूचना देने वाला यात्री डिटेन, पहले भी जयपुर आयुक्तालय को उड़ाने की दे चुका धमकी

जयपुर-असरवा एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 12981) का अजमेर पहुंचने का निर्धारित समय रात 10:45 बजे है, लेकिन मंगलवार रात ट्रेन चार मिनट पहले 10:41 बजे ही प्लेटफॉर्म नंबर-2 पर पहुंच गई। इससे पहले रात करीब 10:15 बजे जीआरपी को जनरल कोच में बम होने की सूचना मिली थी। सुरक्षा के मद्देनजर प्लेटफॉर्म खाली करवाया गया। ट्रेन से यात्रियों को नीचे उतारने के बाद बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वायड ने डिब्बों की जांच की। एटीएस, सीआईडी जोन अजमेर, जीआरपी और आरपीएफ की टीमें भी मौके पर पहुंचीं। करीब एक घंटे तक चली जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। इसके बाद यात्रियों को वापस ट्रेन में बैठाया गया और रात 11:40 बजे ट्रेन को रवाना किया गया।