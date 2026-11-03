राजस्थान फसल बीमा देने और लंबित दावों में दूसरे नंबर पर, जानिए क्यों अटकते हैं क्लेम

अजमेर। राजस्थान के किसानों को वित्त वर्ष 2023-24 से फसल बीमा योजना में करीब 8 हजार 7 सौ करोड़ का क्लेम मिला है। इस दौरान कंपनियों को अकेले राजस्थान से 11 करोड़ से ज्यादा क्लेम आवेदन मिले। इनके निस्तारण में 8 हजार 6 सौ करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। हालांकि इनमें से करीब 8 करोड़ दावे लंबित है। वहीं किसानों से करीब 2 हजार 9 सौ 88 करोड़ रुपए प्रीमियम प्राप्त हुआ। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा को लेकर दिए जवाब में यह बात सामने आई है। पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना भी शामिल है। मिजोरम ऐसा राज्य है। जहां क्लेम भुगतान शून्य है।