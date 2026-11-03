Rajasthan: नवनिर्वाचित सरपंच की जेब से 50 हजार रुपए चोरी, कचौरी खाते वक्त हुई वारदात

Ajmer News: राजस्थान के अजमेर में दीपावली की खरीदारी के लिए आए ग्राम पंचायत कासीर के नवनिर्वाचित सरपंच की जेब से नया बाजार में 50 हजार रुपए पार हो गए। गोल प्याऊ स्थित कचौरी की दुकान के बाहर भीड़ के बीच एक युवक उनकी जेब से नोट का बंडल निकालकर भागने लगा।