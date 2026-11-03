Rajasthan News: पंचायत चुनाव ड्यूटी में लगे हेड कॉन्स्टेबल को आया हार्ट अटैक, अस्पताल में तोड़ा दम; खाना खाते ही बिगड़ी थी तबीयत

इससे पहले सोमवार दोहपर पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच चुनाव ड्यूटी में लगे नगर परिषद लालसोट के एक कर्मचारी की सांसे थम गई। जमादार मोहन नक्कवाल (58) निवासी डिडवाना की चुनाव में ड्यूटी लगाई गई थी। राजकीय पीजी कॉलेज दौसा में ड्यूटी के दौरान दोपहर बाद अचानक उसके सीने में तेज दर्द होने लगा। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे तत्काल राजकीय रामकरण जोशी चिकित्सालय पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने उसे सीपीआर दी और आवश्यक उपचार किया। इसके बाद बेहतर उपचार के लिए जयपुर रैफर कर दिया गया। जहां रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। उसके दो बेटे व एक बेटी है। परिजनों ने सरकारी सहायता दिलाने की मांग की है। उसकी करीब दो साल की ड्यूटी शेष थी।