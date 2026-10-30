Rajasthan Crime: साधु की हत्या से पहले आश्रम में रात में आया था मोनी बाबा, सुबह हो गया गायब; अब तलाश में जुटी पुलिस

शिकायत के अनुसार, मालकास निवासी एवं वर्तमान में गुड़ान में रहने वाले रोहताश जाट ने बताया कि वह सुबह करीब 8:30 से 8:45 बजे के बीच दूध लेकर आश्रम पहुंचा था। उस समय आश्रम में कोई नहीं था। वह दूध रखकर गांव नवा चला गया। करीब आधे घंटे बाद जब आश्रम की ओर आ रहा था, तब रास्ते में उसे मोनी बाबा तेजी से जाते मिला। शिकायतकर्ता के अनुसार, आरोपी ने कई दिनों से मौनव्रत धारण कर रखा था, इसलिए रोहताश ने उससे कोई बातचीत नहीं की। आश्रम पहुंचने पर रोहताश ने बाबा सीतारामदास को मृत अवस्था में पड़ा देखा। उनके सिर से खून निकल रहा था।