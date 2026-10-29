Churu News: गांव पहुंची पुलिस टीम को लात-घूंसों से पीटा, मारपीट में एएसआई की फटी वर्दी

थानाधिकारी राजेश सिहाग के अनुसार, एएसआई महेंद्र कुमार ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि 29 अक्टूबर 2026 को दोपहर करीब 12:02 बजे वह पुलिस जाब्ते के साथ सरकारी बोलेरो से गश्त पर निकले थे। इसके बाद सुरतपुरा निवासी इकबाल पुत्र सराजू मिरासी की ओर से रमेश और अन्य लोगों के खिलाफ दिए गए परिवाद की जांच के लिए पुलिस टीम लुटाणा खुर्द गांव पहुंची। यहां विजेंद्र उर्फ गोलू और संदीप स्वामी से पूछताछ की जा रही थी। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, पूछताछ के दौरान दोनों नाराज हो गए और आवाज लगाकर अपने परिजनों को मौके पर बुला लिया। कुछ ही देर में वहां कई लोग एकत्रित हो गए।