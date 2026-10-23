Rajasthan Panchayat Election: अब पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ के बेटे-बहू पंचायत चुनाव मैदान में, जानिए पराक्रम और कनिका के जीत के दावे

अपने ससुर राजेंद्र राठौड़ का जिक्र करते हुए कनिका सिंह ने कहा कि 40 साल तक निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करना एक बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने कहा, "मैंने खुद देखा है कि ससुर जी सुबह 5:30 बजे से ही घर के बाहर बैठकर लोगों की समस्याएं सुनते हैं। मुझे नहीं लगता कि पूरे जिले में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसका फोन कॉल उन्होंने कभी अटेंड न किया हो। जब मैं गांव में गई, तो लोगों ने खुद मुझसे कहा कि वे चाहे रात 2 बजे फोन करें या 4 बजे, राठौड़ साहब हमेशा खुद फोन उठाते हैं।" कनिका ने कहा कि लोगों के इस अपार प्यार और भरोसे के कारण उन पर एक बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी आ गई है, जो उनके लिए एक भावुक पल है।