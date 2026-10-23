Jaipur News: जयपुर निगम ने पति का नाम जोड़ लगवाए बोर्ड- जीतीं सरोज कंवर… नाम लिखा ‘सरोज रणजीत सिंह सोडाला’

राजनीतिक विशेषज्ञों और महिला अधिकार कार्यकर्ताओं के अनुसार, सरकारी बोर्डों पर निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि के नाम के साथ उनके पति का नाम या पहचान जोड़ना सीधे तौर पर महिलाओं के राजनीतिक सशक्तीकरण की मूल भावना पर चोट करता है। भारतीय संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था ने महिलाओं को आरक्षण और अधिकार इसलिए दिए हैं ताकि वे समाज में अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान स्थापित कर सकें। जब शासन या प्रशासन स्तर पर ही जनता द्वारा चुनी गई प्रतिनिधि के आधिकारिक नाम को बदलकर उनके परिवार या पति के नाम से प्रचारित किया जाता है, तो यह दर्शाता है कि सत्ता और प्रशासनिक ढांचे में पितृसत्तात्मक मानसिकता आज भी कितनी गहरी है। यह प्रवृत्ति महिला नेताओं की स्वतंत्र योग्यता और उनकी संवैधानिक हैसियत को कमतर आंकने की कोशिश जैसी है।