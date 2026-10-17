Rajasthan Politics: ‘पाकिस्तान’ वाले विवादित बयान पर BJP प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का विरोध, अजमेर में उग्र प्रदर्शन

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ द्वारा दिए गए एक विवादित बयान को लेकर छिड़ा सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि, मदन राठौड़ इस पूरे मामले पर अपनी सफाई पेश करते हुए स्पष्टीकरण जारी कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश भर में राजनीतिक गर्माहट लगातार बढ़ती जा रही है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इस मुद्दे पर पूरी तरह आक्रामक रुख अपनाए हुए है। पार्टी आलाकमान और शीर्ष नेतृत्व के स्पष्ट निर्देशों के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता जयपुर सहित प्रदेश के तमाम जिला मुख्यालयों पर सड़कों पर उतरकर बीजेपी और उनके प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।