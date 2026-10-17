Rajasthan Politics: ‘पाकिस्तान’ वाले विवादित बयान पर BJP प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का विरोध, अजमेर में उग्र प्रदर्शन

Rajasthan Congress protest BJP Chief Madan Rathore controversy Ajmer poster row
भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ द्वारा दिए गए एक विवादित बयान को लेकर छिड़ा सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि, मदन राठौड़ इस पूरे मामले पर अपनी सफाई पेश करते हुए स्पष्टीकरण जारी कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश भर में राजनीतिक गर्माहट लगातार बढ़ती जा रही है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इस मुद्दे पर पूरी तरह आक्रामक रुख अपनाए हुए है। पार्टी आलाकमान और शीर्ष नेतृत्व के स्पष्ट निर्देशों के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता जयपुर सहित प्रदेश के तमाम जिला मुख्यालयों पर सड़कों पर उतरकर बीजेपी और उनके प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
कांग्रेस के इस प्रदेशव्यापी प्रदर्शन के बीच अजमेर जिले में माहौल गरमा गया है। यहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कड़ा विरोध जताते हुए उग्र प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने अजमेर स्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय को निशाना बनाया और दफ्तर की बाहरी दीवारों पर अमर्यादित व आपत्तिजनक शब्द लिख दिए। इस घटनाक्रम के बाद स्थानीय बीजेपी नेताओं और पुलिस प्रशासन के बीच हड़कंप मच गया है और मौके पर तनाव की स्थिति बन गई है।
अजमेर में यूथ कांग्रेस के इस उग्र प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की और विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी दफ्तर के मुख्य द्वार और आसपास की दीवारों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को घेरते हुए पोस्टर चिपकाए। इन पोस्टरों पर "मदन राठौड़ गद्दार", "मदन राठौड़ मुर्दाबाद" और "मदन राठौड़ पाकिस्तान जाओ" जैसे तल्ख और तीखे नारे लिखे हुए थे।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि एक जिम्मेदार राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा इस तरह का बयान देना बेहद निंदनीय है। भले ही वे अब अपनी बात से मुकर रहे हों या उसे एडिटेड वीडियो बता रहे हों, लेकिन उनके मूल वक्तव्य ने देशवासियों और राजस्थान की जनता की भावनाओं को आहत किया है।
उल्लेखनीय है कि विवाद बढ़ने के बाद मदन राठौड़ ने अपने बयान पर विस्तृत सफाई देते हुए कहा था कि उनके भाषण के केवल 20 सेकंड के हिस्से को काटकर गलत संदर्भ में वायरल किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया था कि उनकी बात भारत-पाकिस्तान के क्रिकेट मैच और देशभक्ति से जुड़े विषय पर केंद्रित थी, जिसे विपक्षी नेताओं द्वारा दुर्भावनापूर्ण तरीके से पेश किया गया।
हालांकि, कांग्रेस पार्टी इस सफाई को स्वीकार करने के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। जयपुर से लेकर अजमेर, जोधपुर और कोटा तक कांग्रेस के अग्रिम संगठन—यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई (NSUI) और सेवा दल के कार्यकर्ता लगातार सड़कों पर पुतले दहन और विरोध रैलियां निकाल रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि बीजेपी का असली चेहरा और उनकी सोच ऐसे बयानों से उजागर होती है।
अजमेर बीजेपी कार्यालय की दीवारों पर पोतपोत और अमर्यादित शब्द लिखे जाने की घटना के बाद स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसे गुंडागर्दी और अमर्यादित आचरण करार देते हुए दोषी यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए अजमेर शहर के प्रमुख राजनीतिक दफ्तरों और संवेदनशील चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज खंगालकर सरकारी व निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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