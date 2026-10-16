Rajasthan Explosive Truck Fire: बीच हाइवे आग का गोला बना बारूद से भरा कंटेनर- धमाके से मची अफरा-तफरी, टली बड़ी त्रासदी

राजस्थान के उदयपुर-चित्तौड़गढ़ सिक्सलेन हाईवे पर गुरुवार 15 अक्टूबर की रात एक ऐसा खौफनाक हादसा हुआ, जिसने आसपास के कई गांवों के लोगों की सांसें अटका दीं। खेरोदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत वाना गांव चौराहे के पास बारूद और विस्फोटक सामग्री से भरा एक तेज रफ्तार कंटेनर अचानक अनियंत्रित होकर हाईवे के डिवाइडर तथा एक निर्माणाधीन पुलिया से जा टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टकराते ही कंटेनर के केबिन में जोरदार धमाका हुआ और कुछ ही सेकंडों में पूरे ट्रक ने एक विकराल आग के गोले का रूप ले लिया। ट्रक के भीतर भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री मौजूद होने के कारण हाईवे पर लगातार धमाकों की आवाजें गूंजने लगीं, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया।