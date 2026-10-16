Health Care Fraud in Jaipur: जयपुर में ‘सबसे बड़ा धोखा’ बेनकाब! ताबड़तोड़ कार्रवाई-  6 बड़ी कंपनियों पर एक्शन, हज़ारों पैकेट्स जप्त

उपभोक्ता की मेहनत की कमाई का एक-एक रुपया कीमती है। जब कोई व्यक्ति अपने परिवार के इलाज और स्वास्थ्य की जरूरतों के लिए कॉटन वूल, ग्लव्स, बैंडेज और अन्य मेडिकल एवं हेल्थकेयर उत्पाद खरीदता है, तो उसका भरोसा होता है कि पैकेट पर जितनी मात्रा लिखी है, उसे उतना ही उत्पाद मिलेगा और जरूरी जानकारी भी सही होगी। यदि 200 ग्राम लिखे पैकेट में औसतन केवल 186.32 ग्राम सामग्री मिले, तो यह केवल वजन का अंतर नहीं, बल्कि उपभोक्ता के अधिकारों और विश्वास से जुड़ा गंभीर मामला है।