Indian Railway News: महिला आरक्षित कोचों पर पुरुषों का कब्जा, जयपुर जंक्शन की पड़ताल में खुली रेलवे सुरक्षा के दावों की पोल

'भीड़ बहुत है, कहां जाएं?' पुरुष यात्रियों का यह बहाना महिला कोच में नियम तोड़ने का आसान रास्ता बनता दिख रहा है। जयपुर जंक्शन पर बुधवार को 'पत्रिका' ने तीन घंटे तक आधा दर्जन से ज्यादा ट्रेनों के महिला आरक्षित कोचों की पड़ताल की। नजारा चौंकाने वाला था। कहीं महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों पर पुरुष पसरे थे, तो कहीं गेट पर भीड़ थी। एक महिला यात्री ने विरोध किया, फिर भी पुरुष यात्री कोच में चढ़ गया। रेलवे ने अनाधिकृत प्रवेश पर जुर्माना पांच गुना बढ़ाया है, लेकिन पड़ताल में आरपीएफ की निगरानी और कार्रवाई व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यह भी सामने आया कि शिकायतें कम मिलने के कारण कार्रवाई भी सीमित है। जयपुर जैसे बड़े स्टेशन पर दो-तीन दिन में एक-दो मामले ही दर्ज हो रहे हैं।