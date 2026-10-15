IAS Vikas Marmat: सुर्ख़ियों में राजस्थान निवासी IAS विकास मरमत, चंद्रबाबू सरकार ने लिया सख्त एक्शन, जानिए पूरी ‘कॉन्ट्रोवर्सी’

जानकारी के अनुसार, गत 10 अक्टूबर को देर रात करीब 1:30 बजे बेंगलुरु के रेजीडेंसी रोड स्थित 'कैवोर' बार और रेस्तरां में सेंट्रल क्राइम ब्रांच की टीम उम्र के सत्यापन और अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए रूटीन चेकिंग करने गई थी। इस टीम का नेतृत्व पुलिस इंस्पेक्टर अरुण सालुंके कर रहे थे। निरीक्षण के दौरान जब पुलिस अधिकारियों ने वहां मौजूद कुछ युवतियों से उनकी आयु सत्यापित करने के लिए दस्तावेज दिखाने को कहा, तो वहां मौजूद आईएएस अधिकारी विकास मरमत और उनके साथी भड़क गए। आरोप है कि इसके बाद दोनों पक्षों में तीखी बहस हुई और आईएएस अधिकारी तथा उनके साथियों ने ऑन-ड्यूटी पुलिसकर्मियों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, गाली-गलौज की और हाथापाई तथा थप्पड़ मारने का प्रयास किया।