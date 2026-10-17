Jaipur Police: जयपुर पुलिस की सबसे बड़ी कार्रवाई! 18 करोड़ के देशव्यापी साइबर घोटालों का पर्दाफाश, 21 ठग दबोचे

जयपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल, पुलिस ने एक बड़े साइबर ठग गैंग का भंडाफोड़ किया है, जिसके तहत 21 साइबर अपराधियों को दबोचकर उनसे लगभग 18.5 करोड़ रुपये से अधिक के देशव्यापी साइबर वित्तीय घोटालों का पर्दाफाश किया है। पुलिस उपायुक्त दक्षिण IPS राजर्षि राज ने बताया कि साइबर अपराधों की रोकथाम एवं साइबर अपराध प्रकरणों का त्वरित निस्तारण करने के लिए पुलिस द्वारा पूरे प्रदेश में 'साइबर शील्ड' अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य में साइबर अपराधों का ग्राफ प्रतिदिन बढ़ रहा है और राज्य सरकार भी साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए काफी गंभीर हैं। भरसक प्रयास करने के बाद भी साइबर अपराधों में प्रभावी कमी नहीं हो पाई है, जिससे आमजन काफी पीड़ित हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है।