Rajasthan Panchayat Election: ‘पंचायत टिकटों के मालिक हैं विधायक, संगठनों-कार्यकर्ताओं के ताले लगा दो’, टिकट वितरण पर भड़के कांग्रेस नेता सीताराम लांबा

राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों की सरगर्मी के बीच राजनीतिक दलों के भीतर टिकट वितरण को लेकर चल रहा असंतोष अब खुलकर सतह पर आने लगा है। पंचायत चुनावों के ऐन वक्त पर राजस्थान कांग्रेस के प्रमुख युवा नेता, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के सदस्य और राजस्थान युवा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सीताराम लांबा का एक तीखा सोशल मीडिया पोस्ट राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। लांबा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सीधा हमला बोलते हुए लिखा कि यदि जिला परिषद और पंचायत समिति के टिकटों के असली मालिक केवल वर्तमान विधायक और विधानसभा चुनाव हार चुके पूर्व प्रत्याशी ही हैं, तो फिर पार्टी संगठनों और जमीनी कार्यकर्ताओं के कार्यालयों पर ताले लगा देनी चाहिए। उनके इस दो टूक बयान ने पार्टी के भीतर चल रही अंदरूनी खींचतान, गुटबाजी और संगठनात्मक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।