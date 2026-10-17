Rajasthan Panchayat Election: BJP में भी परिवारवाद! पूर्व सांसदों की तीन बहुओं को टिकट- अब चुनाव मैदान में

पूर्व युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष और किसान मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता सतीश गजराज की पत्नी मीनू गजराज को वार्ड 29 से प्रत्याशी बनाया गया है। वार्ड तीन से पार्षद राजेश बावल की पत्नी पूजा बावल को टिकट मिला है। भाजपा की केंद्रीय समिति के सदस्य विश्वम्भर पूनिया की बेटी नेहा को 39 नंबर से प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं, सूरजगढ़ के पूर्व विधायक सुभाष पूनिया के भाई की पत्नी व पूर्व प्रधान सविता पूनिया को वार्ड 35 से उम्मीदवार बनाया गया है। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष और पूर्व उप जिला प्रमुख बनवारीलाल सैनी को वार्ड 41 से टिकट दिया गया है। पार्टी में पांच बार जिला महामंत्री रहे सरजीत चौधरी की पत्नी पूर्व जिला परिषद सदस्य सुमित्रा को वार्ड नंबर 40 से टिकट दिया गया है। निवर्तमान जिला परिषद सदस्य अजय भालोठिया की पत्नी निकिता को वार्ड नंबर 20 से टिकट दिया गया है। इन नामों के जरिए पार्टी ने राजनीतिक अनुभव और संगठन से जुड़े परिवारों को भी प्रतिनिधित्व दिया है।