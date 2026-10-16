Rajasthan Panchayat Election: राजस्थान के पंचायत चुनाव में ‘सास-बहू’ की जोड़ी, एक BJP से- तो एक कांग्रेस से प्रत्याशी

जानकारी के अनुसार 'सास' इंद्रा चौधरी ने जिला परिषद के वार्ड 18 से नामांकन दाखिल किया है, तो वहीं 'बहू' सुनीता गठाला वार्ड 11 से कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। नामांकन भरने के साथ ही दोनों ने अपनी-अपनी जीत के दावे किए हैं। बता दें कि इन सास-बहू के लिए राजनीतिक पारी नई नहीं है। इंद्रा चौधरी जहां भाजपा पार्टी की जिलाध्यक्ष रह चुकी हैं, वहीं उनकी बहू कांग्रेस पार्टी से जिलाध्यक्ष रह चुकी हैं। ये जोड़ी इन्हीं कारणों से पहले भी सुर्ख़ियों में रह चुकी है। अब एक बार फिर पंचायत चुनावों में भी सुर्खियां बटोर रही हैं।