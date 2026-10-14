Rajasthan Panchayat Election: जब दो वफादार कार्यकर्ताओं के बीच फंसा पेंच, तब जानिए सांसद हनुमान बेनीवाल ने कैसे चुना प्रत्याशी?

राजस्थान की राजनीति में अपने आक्रामक तेवरों और अनूठे अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल का एक नया और दिलचस्प रूप सामने आया है। पंचायती राज चुनावों के माहौल के बीच नागौर जिला परिषद के वार्ड नंबर 32 से टिकट वितरण को लेकर पार्टी के भीतर एक दिलचस्प और असमंजस भरी स्थिति पैदा हो गई थी। स्थिति यह थी कि एक ही वार्ड से दो मजबूत और पूरी तरह वफादार कार्यकर्ता टिकट की दावेदारी ठोक रहे थे, और दोनों ही उम्मीदवार पार्टी की स्थापना के समय से संगठन के साथ निष्ठापूर्वक जुड़े हुए थे। ऐसे में किसी एक को चुनना और दूसरे को नाराज करना पार्टी संगठन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था।