राजस्थान में भी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की आशंका, पंचायत चुनाव से पहले ग्रामीणों में भारी आक्रोश, चुनाव बहिष्कार तक पहुंची बात

राजस्थान में आगामी पंचायती राज चुनावों का बिगुल बजने के साथ ही ग्रामीण अंचलों में राजनीतिक सरगर्मी अपने चरम पर पहुंच गई है, लेकिन इसके साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था और निर्वाचन आयोग की तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। राज्य के विभिन्न जिलों से मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर धांधली, वोट ट्रांसफर और परिसीमन के फैसलों को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। श्रीगंगानगर के लालगढ़ जाटान से लेकर टोंक के मालपुरा और जयपुर के चौमूं तक, ग्रामीण इलाकों में लोग अपनी आपत्तियां दर्ज करवा रहे हैं। टोंक जिले के बीड़गनवर गांव के लोगों ने तो हाल ही में जिला कलेक्टर टीना डाबी को ज्ञापन सौंपकर साफ कह दिया है कि अगर उनकी पंचायत परिसीमन की मांग नहीं मानी गई तो वे आगामी पंचायत चुनाव में सामूहिक रूप से मतदान का पूर्ण बहिष्कार करेंगे।