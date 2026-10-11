Rajasthan Panchayat Election: कांग्रेस-BJP के उम्मीदवारों की पहली सूची होगी जारी, जानिए ‘टिकट वितरण’ का लेटेस्ट अपडेट

राजस्थान पंचायती राज चुनाव 2026 के पहले चरण का बिगुल बजते ही प्रदेश के ग्रामीण इलाकों से लेकर जयपुर के सियासी गलियारों तक हलचल चरम पर पहुंच गई है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत प्रथम चरण की नामांकन प्रक्रिया 8 अक्टूबर 2026 से शुरू हो चुकी है, जिसकी अंतिम तिथि 13 अक्टूबर 2026 दोपहर 3 बजे तक तय की गई है। नामांकन दाखिल करने के लिए महज दो दिन का समय शेष रहने के कारण भारतीय जनता पार्टी (BJP) और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) दोनों ही प्रमुख दलों में उम्मीदवारों के चयन और पहली सूची जारी करने को लेकर मैराथन बैठकों का दौर जारी है।