Rajasthan UP Pradhan Election : भीलवाड़ा के खजूरी में उप-प्रधान चुनाव हो रहा है। चुनाव के दौरान जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक गोपीचंद मीणा व भीलवाड़ा एसपी सागर राणा के बीच शनिवार को तीखी बहस हो गई। विधायक ने भीलवाड़ा एसपी पर ऊंची आवाज में बात करने का आरोप लगाया जबकि भीलवाड़ा एसपी ने विधायक पर गाली देने का आरोप लगाया। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस घटना पर राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा व उनके विधायक को आड़े हाथों लिया। डोटासरा ने कहा कि सत्ता का नशा इतना भी सिर चढ़कर नहीं बोलना चाहिए कि जनप्रतिनिधि कानून, संविधान और सारी मर्यादाएं ही भूल जाएं।