

जयपुर। पंचायत समिति प्रधानों के चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस के बहुमत वाली पंचायत समितियों में सेंध लगाकर अपने प्रधान बना लिए, जबकि कांग्रेस भाजपा के पूर्ण बहुमत वाली पंचायत समितियों में सेंध लगाने में नाकाम रही। भाजपा ने कांग्रेस के बहुमत वाली करीब 15 पंचायत समितियों में प्रधान पद हासिल किए। वहीं, निर्दलीयों के बहुमत वाली करीब 9 पंचायत समितियों में भी भाजपा ने बाजी मारी। इसके अलावा दो दर्जन से अधिक त्रिशंकु पंचायत समितियों में भी भाजपा ने प्रधान बनाए।