सुबह 5:30 बजे से शहर की मुख्य सड़कों पर सामान्य ट्रैफिक को भी डायवर्ट कर दिया जाएगा। खास तौर पर रामनिवास बाग से लेकर जवाहर सर्किल तक पूरे जेएलएन (JLN) मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी और गाड़ियों को वैकल्पिक रास्तों से निकाला जाएगा। इसके अलावा, मालवीय नगर पुलिया से अपेक्स सर्कल की ओर और बजाज नगर तिराहे से केंद्रीय विद्यालय नंबर-1 तक जाने वाले ट्रैफिक को भी दूसरे रास्तों पर मोड़ा जाएगा। वहीं, त्रिमूर्ति सर्कल, सूचना केंद्र और घोड़ा सर्कल से आरोग्य पथ तिराहे की तरफ जाने वाले वाहन भी निर्धारित रूट पर नहीं जा सकेंगे।