जोधपुर जिले की भोपालगढ़ पंचायत समिति के प्रधान चुनाव में पार्टी लाइन से हटकर मतदान करने पर जोधपुर देहात जिला कांग्रेस कमेटी ने पांच सदस्यों को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया। विधायक एवं जिलाध्यक्ष गीता बरवड़ ने कहा कि जनता ने इन सदस्यों को कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव जिताकर भेजा था। इसके बावजूद उन्होंने पार्टी प्रत्याशी की जगह दूसरे दल के पक्ष में मतदान किया। यहां तक कि कांग्रेस की प्रधान प्रत्याशी ने भी खुद को वोट नहीं दिया। इसी अनुशासनहीनता के चलते कार्रवाई की गई है।