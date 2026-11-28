जयपुर जिले की 22 पंचायत समितियों में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 16 में प्रधान पद पर कब्जा जमाया। भाजपा चार और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) दो पंचायत समितियों में जीती। आंधी और शाहपुरा में कांग्रेस के प्रत्याशी निर्विरोध प्रधान निर्वाचित हुए, जबकि शेष 20 पंचायत समितियों में मतदान के जरिए प्रधान चुने गए। आंधी में मायादेवी वर्मा और शाहपुरा में संतरा गुर्जर निर्विरोध प्रधान निर्वाचित हुईं। आमेर में कांग्रेस की कलावती, बस्सी में लालाराम सैनी और चौमूं में भाजपा के रामगोपाल मीणा ने जीत दर्ज की। दूदू में आरएलपी की अयोध्या देवी, गोविंदगढ़ में कांग्रेस की सुमन यादव, जालसू में भाजपा की किशन देवी ने और जमवारामगढ़ में कांग्रेस के दीपक कुमार ने जीत हासिल की।