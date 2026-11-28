राजस्थान विधानसभा। पत्रिका फाइल फोटो
जयपुर। लोकसभा और विधानसभाओं में 50% सीटें बढ़ाने के केन्द्र सरकार के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी के बाद राजस्थान की संसदीय और विधानसभा राजनीति का स्वरूप भी बदल सकता है। प्रस्ताव के मुताबिक राज्य में लोकसभा की सीटें 25 से बढ़कर 38 और विधानसभा की 200 से बढ़कर 300 हो सकती है। वहीं, यदि राज्यसभा में भी इसी अनुपात से सीटें बढ़ाई जाती है तो राजस्थान का प्रतिनिधित्व 10 से बढ़कर 15 सदस्यों का हो जाएगा।
33 फीसदी महिला आरक्षण लागू होने पर बढ़ी हुई सीटों में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी। 300 सदस्यीय विधानसभा में करीब 100 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकती है। हालांकि राज्यसभा की सीटें बढ़ाने को लेकर कैबिनेट प्रस्ताव में स्पष्ट प्रावधान सामने नहीं आया है।
पहले विधानसभा चुनाव में महिला विधायकों की संख्या कोई महिला विधायक नहीं चुनी गई थी। वर्ष 2008 और 2013 के चुनाव में सर्वाधिक 28-28 महिला विधायक चुनी गई। वर्तमान विधानसभा में 200 में से 21 महिलाएं विधायक है। 33% आरक्षण लागू होने पर महिलाओं के लिए करीब 100 सीटें आरक्षित होंगी।
राजस्थान विधानसभा का गठन 1952 में हुआ था। पहली विधानसभा में 160 सीटें थीं। 1957 में इनकी संख्या 176 और 1967 में 184 हो गई। 1977 में सीटें बढ़कर 200 हुईं, जिसके बाद से अब तक संख्या में बदलाव नहीं हुआ है। प्रस्ताव लागू होने पर संख्या 300 तक पहुंच सकती है।
चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन। चुनाव में 50% सीटें बढ़ेगी
मौजूदा सीटों से डेढ़ी संख्या।
महिला आरक्षण 2029 से
महिलाओं को 33% सीटों पर आरक्षण अगले आम चुनाव से मिलेगा। शुरुआत में आरक्षण 15 साल के लिए होगा और हर 5 साल में आरक्षित सीट बदलेगी।
लोकसभा में सीटें- 850 विधानसभा में 650
यह संख्याअधिकतम है लोकसभा में वास्तव में सीटें 815 हो सकती हैं। यूपी विधानसभा में 601
2051 तक सीटों की संख्या फ्रीज होगी
2051 तक सीटों की संख्या का परिसीमन नहीं होगा।
सीटों की संख्या का बेस 1971 की जनगणना
1971 की जनसंख्या के आधार पर मौजूदा सीटों की संख्या राज्यवार 50% बढ़ाने से राज्यवार आनुपातिक प्रतिनिधित्व अप्रभावित।
चुनाव क्षेत्र परिसीमन का आधार नवीनतम उपलब्ध जनगणना आंकड़े
प्रति सीट औसत जनसंख्या परिसीमन के लिए नवीनतम जनगणना आंकड़े (यानी 2011) को आधार बनाएंगे।
लोकसभा में राज्य का आनुपातिक प्रतिनिधित्व कम नहीं होगा
लोकसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व रेश्यो मौजूदा ही बना रहेगा।
|विधानसभा क्षेत्र संख्या
|विधानसभा सीट
|आरक्षण
|1
|सादुलशहर
|सामान्य
|2
|गंगानगर
|सामान्य
|3
|करणपुर
|सामान्य
|4
|सूरतगढ़
|सामान्य
|5
|रायसिंहनगर
|SC
|6
|अनूपगढ़
|SC
|7
|संगरिया
|सामान्य
|8
|हनुमानगढ़
|सामान्य
|9
|पीलीबंगा
|SC
|10
|नोहर
|सामान्य
|11
|भादरा
|सामान्य
|12
|खाजूवाला
|SC
|13
|बीकानेर पश्चिम
|सामान्य
|14
|बीकानेर पूर्व
|सामान्य
|15
|कोलायत
|सामान्य
|16
|लूणकरणसर
|सामान्य
|17
|श्रीडूंगरगढ़
|सामान्य
|18
|नोखा
|सामान्य
|19
|सादुलपुर
|सामान्य
|20
|तारानगर
|सामान्य
|21
|सरदारशहर
|सामान्य
|22
|चूरू
|सामान्य
|23
|रतनगढ़
|सामान्य
|24
|सुजानगढ़
|SC
|25
|पिलानी
|SC
|26
|सूरजगढ़
|सामान्य
|27
|झुंझुनूं
|सामान्य
|28
|मंडावा
|सामान्य
|29
|नवलगढ़
|सामान्य
|30
|उदयपुरवाटी
|सामान्य
|31
|खेतड़ी
|सामान्य
|32
|फतेहपुर
|सामान्य
|33
|लक्ष्मणगढ़
|सामान्य
|34
|धोद
|SC
|35
|सीकर
|सामान्य
|36
|दांतारामगढ़
|सामान्य
|37
|खंडेला
|सामान्य
|38
|नीमकाथाना
|सामान्य
|39
|श्रीमाधोपुर
|सामान्य
|40
|कोटपूतली
|सामान्य
|41
|विराटनगर
|सामान्य
|42
|शाहपुरा
|सामान्य
|43
|चौमूं
|सामान्य
|44
|फुलेरा
|सामान्य
|45
|दूदू
|SC
|46
|झोटवाड़ा
|सामान्य
|47
|आमेर
|सामान्य
|48
|जमवारामगढ़
|ST
|49
|हवामहल
|सामान्य
|50
|विद्याधर नगर
|सामान्य
|51
|सिविल लाइंस
|सामान्य
|52
|किशनपोल
|सामान्य
|53
|आदर्श नगर
|सामान्य
|54
|मालवीय नगर
|सामान्य
|55
|सांगानेर
|सामान्य
|56
|बगरू
|SC
|57
|बस्सी
|ST
|58
|चाकसू
|SC
|59
|तिजारा
|सामान्य
|60
|किशनगढ़बास
|सामान्य
|61
|मुंडावर
|सामान्य
|62
|बहरोड़
|सामान्य
|63
|बानसूर
|सामान्य
|64
|थानागाजी
|सामान्य
|65
|अलवर ग्रामीण
|SC
|66
|अलवर शहर
|सामान्य
|67
|रामगढ़
|सामान्य
|68
|राजगढ़-लक्ष्मणगढ़
|ST
|69
|कठूमर
|SC
|70
|कामां
|सामान्य
|71
|नगर
|सामान्य
|72
|डीग-कुम्हेर
|सामान्य
|73
|भरतपुर
|सामान्य
|74
|नदबई
|सामान्य
|75
|वैर
|SC
|76
|बयाना
|SC
|77
|बसेड़ी
|SC
|78
|बाड़ी
|सामान्य
|79
|धौलपुर
|सामान्य
|80
|राजाखेड़ा
|सामान्य
|81
|टोडाभीम
|ST
|82
|हिंडौन
|SC
|83
|करौली
|सामान्य
|84
|सपोटरा
|ST
|85
|बांदीकुई
|सामान्य
|86
|महवा
|सामान्य
|87
|सिकराय
|SC
|88
|दौसा
|सामान्य
|89
|लालसोट
|ST
|90
|गंगापुर
|सामान्य
|91
|बामनवास
|ST
|92
|सवाई माधोपुर
|सामान्य
|93
|खंडार
|SC
|94
|मालपुरा
|सामान्य
|95
|निवाई
|SC
|96
|टोंक
|सामान्य
|97
|देवली-उनियारा
|सामान्य
|98
|किशनगढ़
|सामान्य
|99
|पुष्कर
|सामान्य
|100
|अजमेर उत्तर
|सामान्य
|101
|अजमेर दक्षिण
|SC
|102
|नसीराबाद
|सामान्य
|103
|ब्यावर
|सामान्य
|104
|मसूदा
|सामान्य
|105
|केकड़ी
|सामान्य
|106
|लाडनूं
|सामान्य
|107
|डीडवाना
|सामान्य
|108
|जायल
|SC
|109
|नागौर
|सामान्य
|110
|खींवसर
|सामान्य
|111
|मेड़ता
|SC
|112
|डेगाना
|सामान्य
|113
|मकराना
|सामान्य
|114
|परबतसर
|सामान्य
|115
|नावां
|सामान्य
|116
|जैतारण
|सामान्य
|117
|सोजत
|SC
|118
|पाली
|सामान्य
|119
|मारवाड़ जंक्शन
|सामान्य
|120
|बाली
|सामान्य
|121
|सुमेरपुर
|सामान्य
|122
|फलोदी
|सामान्य
|123
|लोहावट
|सामान्य
|124
|शेरगढ़
|सामान्य
|125
|ओसियां
|सामान्य
|126
|भोपालगढ़
|SC
|127
|सरदारपुरा
|सामान्य
|128
|जोधपुर
|सामान्य
|129
|सूरसागर
|सामान्य
|130
|लूणी
|सामान्य
|131
|बिलाड़ा
|SC
|132
|जैसलमेर
|सामान्य
|133
|पोकरण
|सामान्य
|134
|शिव
|सामान्य
|135
|बाड़मेर
|सामान्य
|136
|बायतु
|सामान्य
|137
|पचपदरा
|सामान्य
|138
|सिवाना
|सामान्य
|139
|गुड़ामालानी
|सामान्य
|140
|चौहटन
|SC
|141
|आहोर
|सामान्य
|142
|जालोर
|SC
|143
|भीनमाल
|सामान्य
|144
|सांचौर
|सामान्य
|145
|रानीवाड़ा
|सामान्य
|146
|सिरोही
|सामान्य
|147
|पिंडवाड़ा-आबू
|ST
|148
|रेवदर
|SC
|149
|गोगुंदा
|ST
|150
|झाड़ोल
|ST
|151
|खेरवाड़ा
|ST
|152
|उदयपुर ग्रामीण
|ST
|153
|उदयपुर
|सामान्य
|154
|मावली
|सामान्य
|155
|वल्लभनगर
|सामान्य
|156
|सलूंबर
|ST
|157
|धरियावद
|ST
|158
|डूंगरपुर
|ST
|159
|आसपुर
|ST
|160
|सागवाड़ा
|ST
|161
|चौरासी
|ST
|162
|घाटोल
|ST
|163
|गढ़ी
|ST
|164
|बांसवाड़ा
|ST
|165
|बागीदौरा
|ST
|166
|कुशलगढ़
|ST
|167
|कपासन
|SC
|168
|बेगूं
|सामान्य
|169
|चित्तौड़गढ़
|सामान्य
|170
|निंबाहेड़ा
|सामान्य
|171
|बड़ी सादड़ी
|सामान्य
|172
|प्रतापगढ़
|ST
|173
|भीम
|सामान्य
|174
|कुंभलगढ़
|सामान्य
|175
|राजसमंद
|सामान्य
|176
|नाथद्वारा
|सामान्य
|177
|आसींद
|सामान्य
|178
|मांडल
|सामान्य
|179
|सहाड़ा
|सामान्य
|180
|भीलवाड़ा
|सामान्य
|181
|शाहपुरा
|SC
|182
|जहाजपुर
|सामान्य
|183
|मांडलगढ़
|सामान्य
|184
|हिंडोली
|सामान्य
|185
|केशवरायपाटन
|SC
|186
|बूंदी
|सामान्य
|187
|पीपल्दा
|सामान्य
|188
|सांगोद
|सामान्य
|189
|कोटा उत्तर
|सामान्य
|190
|कोटा दक्षिण
|सामान्य
|191
|लाडपुरा
|सामान्य
|192
|रामगंजमंडी
|SC
|193
|अंता
|सामान्य
|194
|किशनगंज
|ST
|195
|बारां-अटरू
|SC
|196
|छबड़ा
|सामान्य
|197
|डग
|SC
|198
|झालरापाटन
|सामान्य
|199
|खानपुर
|सामान्य
|200
|मनोहरथाना
|सामान्य
|श्रेणी
|विधानसभा सीटें
|प्रतिशत
|सामान्य (अनारक्षित)
|141
|70.50%
|अनुसूचित जाति (SC)
|34
|17%
|अनुसूचित जनजाति (ST)
|25
|12.50%
|कुल विधानसभा सीटें
|200
|100%
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