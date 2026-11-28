विधानसभा क्षेत्र संख्या विधानसभा सीट आरक्षण

1 सादुलशहर सामान्य

2 गंगानगर सामान्य

3 करणपुर सामान्य

4 सूरतगढ़ सामान्य

5 रायसिंहनगर SC

6 अनूपगढ़ SC

7 संगरिया सामान्य

8 हनुमानगढ़ सामान्य

9 पीलीबंगा SC

10 नोहर सामान्य

11 भादरा सामान्य

12 खाजूवाला SC

13 बीकानेर पश्चिम सामान्य

14 बीकानेर पूर्व सामान्य

15 कोलायत सामान्य

16 लूणकरणसर सामान्य

17 श्रीडूंगरगढ़ सामान्य

18 नोखा सामान्य

19 सादुलपुर सामान्य

20 तारानगर सामान्य

21 सरदारशहर सामान्य

22 चूरू सामान्य

23 रतनगढ़ सामान्य

24 सुजानगढ़ SC

25 पिलानी SC

26 सूरजगढ़ सामान्य

27 झुंझुनूं सामान्य

28 मंडावा सामान्य

29 नवलगढ़ सामान्य

30 उदयपुरवाटी सामान्य

31 खेतड़ी सामान्य

32 फतेहपुर सामान्य

33 लक्ष्मणगढ़ सामान्य

34 धोद SC

35 सीकर सामान्य

36 दांतारामगढ़ सामान्य

37 खंडेला सामान्य

38 नीमकाथाना सामान्य

39 श्रीमाधोपुर सामान्य

40 कोटपूतली सामान्य

41 विराटनगर सामान्य

42 शाहपुरा सामान्य

43 चौमूं सामान्य

44 फुलेरा सामान्य

45 दूदू SC

46 झोटवाड़ा सामान्य

47 आमेर सामान्य

48 जमवारामगढ़ ST

49 हवामहल सामान्य

50 विद्याधर नगर सामान्य

51 सिविल लाइंस सामान्य

52 किशनपोल सामान्य

53 आदर्श नगर सामान्य

54 मालवीय नगर सामान्य

55 सांगानेर सामान्य

56 बगरू SC

57 बस्सी ST

58 चाकसू SC

59 तिजारा सामान्य

60 किशनगढ़बास सामान्य

61 मुंडावर सामान्य

62 बहरोड़ सामान्य

63 बानसूर सामान्य

64 थानागाजी सामान्य

65 अलवर ग्रामीण SC

66 अलवर शहर सामान्य

67 रामगढ़ सामान्य

68 राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ ST

69 कठूमर SC

70 कामां सामान्य

71 नगर सामान्य

72 डीग-कुम्हेर सामान्य

73 भरतपुर सामान्य

74 नदबई सामान्य

75 वैर SC

76 बयाना SC

77 बसेड़ी SC

78 बाड़ी सामान्य

79 धौलपुर सामान्य

80 राजाखेड़ा सामान्य

81 टोडाभीम ST

82 हिंडौन SC

83 करौली सामान्य

84 सपोटरा ST

85 बांदीकुई सामान्य

86 महवा सामान्य

87 सिकराय SC

88 दौसा सामान्य

89 लालसोट ST

90 गंगापुर सामान्य

91 बामनवास ST

92 सवाई माधोपुर सामान्य

93 खंडार SC

94 मालपुरा सामान्य

95 निवाई SC

96 टोंक सामान्य

97 देवली-उनियारा सामान्य

98 किशनगढ़ सामान्य

99 पुष्कर सामान्य

100 अजमेर उत्तर सामान्य

101 अजमेर दक्षिण SC

102 नसीराबाद सामान्य

103 ब्यावर सामान्य

104 मसूदा सामान्य

105 केकड़ी सामान्य

106 लाडनूं सामान्य

107 डीडवाना सामान्य

108 जायल SC

109 नागौर सामान्य

110 खींवसर सामान्य

111 मेड़ता SC

112 डेगाना सामान्य

113 मकराना सामान्य

114 परबतसर सामान्य

115 नावां सामान्य

116 जैतारण सामान्य

117 सोजत SC

118 पाली सामान्य

119 मारवाड़ जंक्शन सामान्य

120 बाली सामान्य

121 सुमेरपुर सामान्य

122 फलोदी सामान्य

123 लोहावट सामान्य

124 शेरगढ़ सामान्य

125 ओसियां सामान्य

126 भोपालगढ़ SC

127 सरदारपुरा सामान्य

128 जोधपुर सामान्य

129 सूरसागर सामान्य

130 लूणी सामान्य

131 बिलाड़ा SC

132 जैसलमेर सामान्य

133 पोकरण सामान्य

134 शिव सामान्य

135 बाड़मेर सामान्य

136 बायतु सामान्य

137 पचपदरा सामान्य

138 सिवाना सामान्य

139 गुड़ामालानी सामान्य

140 चौहटन SC

141 आहोर सामान्य

142 जालोर SC

143 भीनमाल सामान्य

144 सांचौर सामान्य

145 रानीवाड़ा सामान्य

146 सिरोही सामान्य

147 पिंडवाड़ा-आबू ST

148 रेवदर SC

149 गोगुंदा ST

150 झाड़ोल ST

151 खेरवाड़ा ST

152 उदयपुर ग्रामीण ST

153 उदयपुर सामान्य

154 मावली सामान्य

155 वल्लभनगर सामान्य

156 सलूंबर ST

157 धरियावद ST

158 डूंगरपुर ST

159 आसपुर ST

160 सागवाड़ा ST

161 चौरासी ST

162 घाटोल ST

163 गढ़ी ST

164 बांसवाड़ा ST

165 बागीदौरा ST

166 कुशलगढ़ ST

167 कपासन SC

168 बेगूं सामान्य

169 चित्तौड़गढ़ सामान्य

170 निंबाहेड़ा सामान्य

171 बड़ी सादड़ी सामान्य

172 प्रतापगढ़ ST

173 भीम सामान्य

174 कुंभलगढ़ सामान्य

175 राजसमंद सामान्य

176 नाथद्वारा सामान्य

177 आसींद सामान्य

178 मांडल सामान्य

179 सहाड़ा सामान्य

180 भीलवाड़ा सामान्य

181 शाहपुरा SC

182 जहाजपुर सामान्य

183 मांडलगढ़ सामान्य

184 हिंडोली सामान्य

185 केशवरायपाटन SC

186 बूंदी सामान्य

187 पीपल्दा सामान्य

188 सांगोद सामान्य

189 कोटा उत्तर सामान्य

190 कोटा दक्षिण सामान्य

191 लाडपुरा सामान्य

192 रामगंजमंडी SC

193 अंता सामान्य

194 किशनगंज ST

195 बारां-अटरू SC

196 छबड़ा सामान्य

197 डग SC

198 झालरापाटन सामान्य

199 खानपुर सामान्य