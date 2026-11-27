जयपुर। नारायण विहार पुलिस थाने में जमीनी विवाद को लेकर दो मुकदमें दर्ज हुए है। आरोप है कि 2007 में खरीदे प्लॉटों पर 19 साल बाद भी कब्जा नहीं दिया गया है। पुलिस इस संबंध में जांच कर रही है। वहीं जेडीए में भी जमीन विवादों को लेकर शिकायत की गई है। शिकायत में संबंधित जमीनों के स्वामित्व, प्लॉट आवंटन दस्तावेजों और पट्टों की वैधता की जांच कराने की मांग की गई है। यह शिकायत सालासर ओवरसीज से जुड़े जमीन विवादों को लेकर की गई है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि जमीनों के रिकॉर्ड और आवंटन प्रक्रिया में अनियमितताएं हुई हैं। जेडीए रिकॉर्ड की जांच से जमीनों की मूल स्थिति, आवंटन का आधार और पट्टे जारी करने की प्रक्रिया की वैधता स्पष्ट हो सकती है।