Jaipur: जीत के बाद जश्न मनाते लोग (फोटो-पत्रिका)
जयपुर। राजस्थान में पंचायत समिति प्रधान चुनाव के दौरान जयपुर जिले में कांग्रेस ने दो पंचायत समितियों में निर्विरोध जीत दर्ज की है। आंधी में मायादेवी वर्मा और शाहपुरा में संतरा गुर्जर निर्विरोध प्रधान निर्वाचित हुई हैं। वहीं, जिले की बाकी पंचायत समितियों में भाजपा, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) और निर्दलीय प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है।
जयपुर की 22 पंचायत समितियों में प्रधान पद के चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं। उपलब्ध नामांकन विवरण में कई पंचायत समितियों में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है, जबकि कुछ जगह आरएलपी और निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी दावेदारी पेश की है। दूदू और किशनगढ़ रेनवाल में तीन-तीन प्रत्याशी मैदान में हैं। मौजमाबाद में भाजपा, कांग्रेस और आरएलपी के बीच मुकाबला है।
यहां देखिए जयपुर जिले की सभी 22 पंचायत समितियों के प्रधान पद के प्रत्याशियों की सूची और चुनाव के लाइव अपडेट।
|पंचायत समिति
|भाजपा प्रत्याशी
|कांग्रेस प्रत्याशी
|अन्य पार्टी/निर्दलीय
|कौन जीते
|अमरसर
|—
|समोती देवी मीणा
|सुमित्रा देवी (RLP)
|आमेर
|ललिता गौरा
|कलावती
|—
|आंधी
|—
|माया देवी वर्मा
|—
|माया देवी वर्मा (निर्विरोध)
|बस्सी
|रामफूल
|लालाराम सैनी
|—
|चाकसू
|सुनीता देवी
|संतोष देवी मीणा
|—
|चौमूं
|रामगोपाल मीणा
|किरण देवी मीणा
|—
|दूदू
|नीरज
|समंद
|अयोध्या देवी (RLP)
|गोविंदगढ़
|सन्तरा
|सुमन यादव
|—
|जालसू
|किशन देवी
|ममता यादव
|—
|जमवारामगढ़
|रामकरण शर्मा
|दीपक कुमार
|—
|झोटवाड़ा
|पिंकी शर्मा
|मोनिका
|—
|जोबनेर
|ममता कुमारी कुमावत
|कमला देवी
|—
|किशनगढ़ रेनवाल
|कुलदीप मीणा
|पतासी देवी, मदन उर्फ पप्पू
|—
|कोटखावदा
|मीरा देवी
|अनोखी देवी
|—
|माधोराजपुरा
|—
|प्रियंका
|गजेन्द्र चौधरी (RLP)
|मौजमाबाद
|नन्दू
|नंदू देवी
|मंसा चौधरी (RLP)
|फागी
|—
|कैलाश चन्द चौधरी
|महिपाल चौधरी (RLP)
|रामपुरा डाबड़ी
|सुनिता
|गीता मोर्य
|—
|सांभर
|दशरथ सिंह
|शांति देवी
|—
|सांगानेर
|—
|—
|राज कुमार चौधरी (निर्दलीय), सीमा चौधरी (RLP)
|शाहपुरा
|—
|संतरा गुर्जर
|—
|संतरा गुर्जर (निर्विरोध)
|तूंगा
|आरती देवी
|रामफूल चन्द
|—
नामांकन के आंकड़ों के अनुसार दूदू और किशनगढ़ रेनवाल में तीन-तीन प्रत्याशी मैदान में हैं। मौजमाबाद में तीन दलों के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। सांगानेर में निर्दलीय और आरएलपी प्रत्याशी के बीच मुकाबला है। वहीं माधोराजपुरा और फागी में कांग्रेस और आरएलपी के प्रत्याशी आमने-सामने हैं।
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