Didwana Kuchaman Panchayat Samiti Pradhan (Photo-AI)
Didwana Kuchaman Panchayat Samiti Pradhan Election 2026: डीडवाना-कुचामन जिले की 9 पंचायत समितियों में शुक्रवार को प्रधान पद के चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। सुबह 10 से 11 बजे तक प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। इसके बाद सुबह 11:30 बजे से नामांकन पत्रों की जांच शुरू हो गई है। जिले की सात पंचायत समितियों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने से सियासी जोड़-तोड़ की संभावना बढ़ गई है। वहीं, दो पंचायत समितियों में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के पास बहुमत है। पढ़ें लाइव अपडेट्स...
डीडवाना पंचायत समिति में कांग्रेस, भाजपा और आरएलपी ने प्रधान पद के लिए अपने प्रत्याशी उतारे हैं। कांग्रेस से वार्ड संख्या 4 की माया, भाजपा से अंजू राठौड़ और आरएलपी से शाहीन बानो ने नामांकन दाखिल किया है। तीनों दलों के प्रत्याशियों के नामांकन से मुकाबला दिलचस्प हो गया है।
कुचामन पंचायत समिति में प्रधान पद के लिए चार प्रत्याशियों ने दावेदारी पेश की है। भाजपा से सविता चौधरी, कांग्रेस से देवीलाल मुहाल और आरएलपी से रामनिवास पोषक ने नामांकन दाखिल किया है। वहीं, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चिरंजीलाल ने भी नामांकन पत्र भरा है। अब नाम वापसी के बाद मुकाबले की तस्वीर साफ होगी।
नावां पंचायत समिति में प्रधान पद के लिए कांग्रेस से तारा और आरएलपी से प्रेमी देवी व सुमन कुमारी ने नामांकन दाखिल किया है। भाजपा ने अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। यहां कुल 21 पंचायत समिति सदस्यों में कांग्रेस के 10, आरएलपी के 8 और भाजपा के 3 सदस्य हैं। बहुमत के लिए 11 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। ऐसे में भाजपा सदस्यों की भूमिका निर्णायक हो सकती है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी रतन कुमार के अनुसार दोपहर एक बजे तक प्रत्याशी नाम वापस ले सकेंगे। आवश्यकता होने पर दोपहर तीन से शाम पांच बजे तक मतदान कराया जाएगा। इसके तुरंत बाद मतगणना कर परिणाम घोषित किए जाएंगे। जिले की सभी नौ पंचायत समितियों में चुनाव को लेकर प्रशासन ने आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं।
|पंचायत समिति
|कुल
|कांग्रेस
|BJP
|RLP
|निर्दलीय
|बहुमत
|डीडवाना
|27
|11
|4
|9
|3
|14
|मौलासर
|23
|11
|4
|6
|2
|12
|लाडनूं
|27
|8
|13
|5
|1
|14
|कुचामन सिटी
|27
|11
|9
|5
|2
|14
|मकराना
|17
|1
|4
|10
|2
|9
|नावां
|21
|10
|3
|8
|0
|11
|परबतसर
|17
|5
|6
|6
|0
|9
|पीलवा
|17
|7
|3
|6
|1
|9
|ईटावा-बामणिया
|15
|4
|0
|11
|0
|8
|कुल
|191
|68
|46
|66
|11
|—
|पंचायत समिति
|निर्वाचित प्रधान
|पार्टी
|डीडवाना
|मौलासर
|लाडनूं
|कुचामन सिटी
|मकराना
|नावां
|परबतसर
|पीलवा
|ईटावा-बामणिया
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