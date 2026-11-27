Didwana Kuchaman Panchayat Samiti Pradhan Election 2026: डीडवाना-कुचामन जिले की 9 पंचायत समितियों में शुक्रवार को प्रधान पद के चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। सुबह 10 से 11 बजे तक प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। इसके बाद सुबह 11:30 बजे से नामांकन पत्रों की जांच शुरू हो गई है। जिले की सात पंचायत समितियों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने से सियासी जोड़-तोड़ की संभावना बढ़ गई है। वहीं, दो पंचायत समितियों में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के पास बहुमत है। पढ़ें लाइव अपडेट्स...