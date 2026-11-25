Didwana Kuchaman Zila Pramukh Election 2026: डीडवाना-कुचामन जिले में जिला प्रमुख पद के चुनाव में बड़ा ट्विस्ट आया है। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करने वाली RLP की जिला परिषद सदस्य उमा देवी ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। नामांकन वापसी के बाद अब जिला प्रमुख पद के चुनाव में कांग्रेस, भाजपा और RLP के प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होगा। दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। इसके बाद मतगणना कर परिणाम घोषित किया जाएगा।