मेड़ता रोड-गोटन पंचायत समिति सदस्य के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी कौशल्या गुर्जर ने शुरुआत से ही अपनी बढ़त बनाए रखी। मतगणना के दौरान उनके पक्ष में लगातार समर्थन देखने को मिला। अंत में उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को 1489 मतों के बड़े अंतर से शिकस्त दी। कौशल्या की जीत इसलिए भी खास रही, क्योंकि उन्होंने पंचायत समिति के सभी 17 वार्डों में सबसे बड़े अंतर से जीत दर्ज की। पूरे पंचायत समिति क्षेत्र में उन्हें सबसे अधिक मत मिले। इस प्रदर्शन के साथ ही कौशल्या ने क्षेत्र की राजनीति में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई।