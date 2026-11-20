जीत का जश्न। फोटो- पत्रिका
नागौर। जिला परिषद के चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) ने 19 सीटों पर जीत दर्ज कर स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। सभी 37 वार्डों के परिणाम घोषित होने के बाद आरएलपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। कांग्रेस को 11 और भाजपा को 7 सीटों पर जीत मिली है। इस परिणाम के साथ ही जिला परिषद में आरएलपी का जिला प्रमुख बनना तय माना जा रहा है।
जिला परिषद की सभी 37 सीटों के परिणाम सामने आने के बाद पार्टीवार स्थिति भी स्पष्ट हो गई है। आरएलपी ने 19 सीटें जीतकर बहुमत का आंकड़ा पार किया है। वहीं कांग्रेस 11 सीटों के साथ दूसरे और भाजपा 7 सीटों के साथ तीसरे स्थान पर रही। आरएलपी की इस जीत को पार्टी प्रमुख हनुमान बेनीवाल के लिए भी अहम माना जा रहा है। नागौर में पार्टी ने जिला परिषद के साथ पंचायत समितियों में भी सबसे ज्यादा सीटें जीतकर अपनी स्थिति मजबूत की है। पंचायत समिति चुनावों में भी आरएलपी को अन्य दलों के मुकाबले अधिक सीटें मिली हैं।
बता दें कि नागौर जिले में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए 22 और 28 अक्टूबर को दो चरणों में मतदान हुआ था। पहले चरण में 22 अक्टूबर को 66.81 फीसदी और दूसरे चरण में 28 अक्टूबर को 68.15 फीसदी मतदान दर्ज किया गया। जिला परिषद और पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य अपने-अपने निकायों के प्रमुख चुनेंगे। नागौर में जिला प्रमुख का चुनाव 25 नवंबर और पंचायत समितियों में प्रधान का चुनाव 27 नवंबर को प्रस्तावित है।
|Ward No.
|Winner Name
|Category
|Party
|Votes
|Runner-up Name
|Category
|Party
|Votes
|1
|शांति देवी
|OBC (Woman)
|RLP
|8,295
|उर्मिला
|OBC (Woman)
|BJP
|7,000
|2
|सीमा मेघवाल
|SC (Woman)
|RLP
|5,839
|कमला
|SC (Woman)
|BJP
|4,632
|3
|भंवर लाल सियाग
|General
|RLP
|13,739
|अखिलेश मन्नाराम
|OBC
|BJP
|9,198
|4
|सोनिया
|General (Woman)
|RLP
|9,820
|ज्योति
|General (Woman)
|BJP
|6,852
|5
|सुरेन्द्र सिंह
|OBC
|RLP
|9,178
|कानाराम पालियाल
|OBC
|BJP
|5,465
|6
|श्यामा राम
|SC
|RLP
|9,555
|रामरतन
|SC
|BJP
|7,540
|7
|सीता राम
|SC
|RLP
|6,867
|घीसा राम
|SC
|BJP
|6,193
|8
|नेमा राम ईंनाणियां
|OBC
|RLP
|7,673
|निम्बाराम काला
|OBC
|INC
|5,637
|9
|इंद्रा
|OBC (Woman)
|INC
|7,700
|मुन्नी
|OBC (Woman)
|RLP
|6,518
|10
|सुमता कँवर
|General (Woman)
|BJP
|7,743
|मंजू
|OBC (Woman)
|RLP
|6,683
|11
|ममता तंवर
|SC (Woman)
|RLP
|8,158
|जयश्री
|General (Woman)
|BJP
|7,100
|12
|पांचा राम
|SC
|RLP
|7,320
|रामनिवास जुरिया
|SC
|INC
|6,122
|13
|समु देवी
|OBC (Woman)
|RLP
|8,747
|मुन्नी देवी
|General (Woman)
|BJP
|6,288
|14
|शारदा
|OBC (Woman)
|RLP
|9,394
|रेनू धूण
|General (Woman)
|BJP
|8,369
|15
|विजय कुमार
|General
|RLP
|7,113
|सुखाराम
|SC
|BJP
|6,917
|16
|आयुषी लामरोड़
|OBC (Woman)
|RLP
|9,454
|शकुंतला
|OBC (Woman)
|INC
|9,116
|17
|महेंद्र डांगा
|General
|BJP
|8,093
|सुरेश
|OBC
|INC
|6,562
|18
|कान्ता देवी
|OBC (Woman)
|BJP
|8,667
|मनू देवी नारनोलिया
|OBC (Woman)
|INC
|7,936
|19
|रविन्द्र सिंह
|General
|BJP
|6,982
|हेमाराम
|OBC
|RLP
|6,716
|20
|सलीम मोहम्मद
|OBC
|RLP
|9,877
|प्रभूराम
|OBC
|BJP
|8,551
|21
|प्रेमसुख
|OBC
|INC
|9,096
|रिछपाल सिंह
|OBC
|RLP
|8,307
|22
|देवकरण
|OBC
|INC
|11,532
|हरिराम
|General
|BJP
|5,861
|23
|रामेश्वर
|General
|BJP
|8,757
|राकेश महिया
|OBC
|RLP
|7,634
|24
|अंजू देवी
|OBC (Woman)
|INC
|7,557
|रतन कँवर
|General (Woman)
|BJP
|7,140
|25
|परमेश्वर लाल
|OBC
|INC
|9,471
|हरीराम
|OBC
|BJP
|7,059
|26
|शंकर लाल
|SC
|INC
|7,418
|सीताराम
|SC
|RLP
|5,862
|27
|जिवणी देवी
|OBC (Woman)
|INC
|8,242
|सफीना बेगम
|OBC (Woman)
|RLP
|7,237
|28
|अंजू
|OBC (Woman)
|RLP
|12,832
|मनीष भाकर
|OBC
|INC
|9,120
|29
|सरोज
|SC (Woman)
|INC
|8,002
|निरमा
|SC (Woman)
|RLP
|7,724
|30
|बाऊ देवी
|OBC (Woman)
|BJP
|6,731
|रेशमी देवी
|OBC (Woman)
|INC
|6,333
|31
|रेखा
|SC (Woman)
|INC
|7,678
|श्वेता पंवार
|SC (Woman)
|BJP
|6,057
|32
|मुन्नी देवी
|OBC (Woman)
|INC
|7,833
|चुनकी देवी
|OBC (Woman)
|RLP
|6,460
|33
|उस्मान खां
|OBC
|INC
|8,837
|घेवरराम
|OBC
|RLP
|7,568
|34
|तिलोकराम
|OBC
|RLP
|15,235
|बीरबल
|OBC
|INC
|9,532
|35
|केसर
|OBC (Woman)
|RLP
|10,255
|चुका देवी खिलेरी
|OBC (Woman)
|INC
|6,684
|36
|माया मेघवाल
|SC (Woman)
|RLP
|8,883
|भंवरी
|SC (Woman)
|INC
|7,746
|37
|अनिल
|SC
|BJP
|6,400
|संजय
|SC
|INC
|5,351
बाकी जिलों के पंचायतों के परिणाम जानने के लिए पढ़े जैसे जयपुर पंचायत चुनाव परिणाम,अजमेर पंचायत चुनाव परिणाम, कोटा पंचायत चुनाव परिणाम, अलवर पंचायत चुनाव परिणाम, भरतपुर पंचायत चुनाव परिणाम, बाड़मेर पंचायत चुनाव परिणाम, बांसवाड़ा पंचायत चुनाव परिणाम, बीकानेर पंचायत चुनाव परिणाम, भीलवाड़ा पंचायत चुनाव परिणाम, सीकर पंचायत चुनाव परिणाम और अगर आप पूरे राजस्थान पंचायत चुनाव के परिणामों को जानना चाहते है तो Rajasthan Panchayat Chunav 2026 Live Update पर देख सकते है।
|विवरण
|आंकड़ा
|मतदान के चरण
|2
|मतदान की तारीख
|22 व 28 अक्टूबर
|पहले चरण में मतदान
|66.81%
|दूसरे चरण में मतदान
|68.15%
|जिला परिषद के कुल वार्ड
|37
|पंचायत समितियों की संख्या
|12
|पंचायत समिति के कुल वार्ड
|212
|मतगणना
|20 नवंबर, सुबह 8 बजे
|जिला प्रमुख का चुनाव
|25 नवंबर
|प्रधान का चुनाव
|27 नवंबर
|वार्ड
|जीते (प्रत्याशी)
|पार्टी
|1
|सीपुड़ी
|RLP
|2
|अंजू
|कांग्रेस
|3
|संतु देवी
|RLP
|4
|मंजू
|RLP
|5
|राजेंद्र सिंह
|कांग्रेस
|6
|प्रेम कंवर
|भाजपा
|7
|सुरेंद्र सिंह
|भाजपा
|8
|ममता
|कांग्रेस
|9
|जनक कुमार
|कांग्रेस
|10
|सोनू सिंह
|कांग्रेस
|11
|चेनाराम
|कांग्रेस
|12
|भंवराराम
|भाजपा
|13
|प्रियंका चौधरी
|कांग्रेस
|14
|सुखाराम चौधरी
|भाजपा
|15
|कमला देवी
|कांग्रेस
|16
|हनुमान
|निर्दलीय
|17
|मुकेश
|भाजपा
|18
|निरमा सिंवर
|कांग्रेस
|19
|हरीश
|RLP
|20
|कुलदीप सिंह
|निर्दलीय
|वार्ड
|जीते (प्रत्याशी)
|पार्टी
|वार्ड 1
|मतु देवी
|आरएलपी (RLP)
|वार्ड 2
|गोपालराम
|आरएलपी (RLP)
|वार्ड 3
|प्रीति
|भाजपा (BJP)
|वार्ड 4
|सोहनी देवी
|कांग्रेस (INC)
|वार्ड 5
|राजू सिंह
|भाजपा (BJP)
|वार्ड 6
|सज्जन लाल
|भाजपा (BJP)
|वार्ड 7
|पुष्पा
|कांग्रेस (INC)
|वार्ड 8
|तिलोक राम
|कांग्रेस (INC)
|वार्ड 9
|कालूराम
|कांग्रेस (INC)
|वार्ड 10
|माधु राम
|कांग्रेस (INC)
|वार्ड 11
|गेनाराम
|आरएलपी (RLP)
|वार्ड 12
|पपुड़ी
|आरएलपी (RLP)
|वार्ड 13
|कुलदीप सिंह
|कांग्रेस (INC)
|वार्ड 14
|सुनीता
|आरएलपी (RLP)
|वार्ड 15
|शेर बानो
|निर्दलीय
|वार्ड 16
|सुरेश राम
|कांग्रेस (INC)
|वार्ड 17
|परमा देवी
|आरएलपी (RLP)
|वार्ड 18
|नरेंद्र पाल
|आरएलपी (RLP)
|वार्ड 19
|पूजा मेघवाल
|कांग्रेस (INC)
|वार्ड
|विजेता प्रत्याशी
|पार्टी
|वार्ड 1
|भालू देवी
|भाजपा (BJP)
|वार्ड 2
|अनु देवी
|आरएलपी (RLP)
|वार्ड 3
|भंवरदास
|आरएलपी (RLP)
|वार्ड 4
|सुमी देवी
|आरएलपी (RLP)
|वार्ड 5
|धरमाराम
|आरएलपी (RLP)
|वार्ड 6
|केशाराम
|आरएलपी (RLP)
|वार्ड 7
|कमला देवी
|आरएलपी (RLP)
|वार्ड 8
|दिनेश मेघवाल
|भाजपा (BJP)
|वार्ड 9
|पप्पू
|भाजपा (BJP)
|वार्ड 10
|जालाराम
|आरएलपी (RLP)
|वार्ड 11
|पुनाराम
|आरएलपी (RLP)
|वार्ड 12
|अन्नी
|आरएलपी (RLP)
|वार्ड 13
|सीमा
|आरएलपी (RLP)
|वार्ड 14
|पुनाराम
|आरएलपी (RLP)
|वार्ड 15
|भागूराम
|भाजपा (BJP)
|वार्ड
|विजेता प्रत्याशी
|पार्टी
|वार्ड 1
|अनीता
|भाजपा (BJP)
|वार्ड 2
|रामपाल
|आरएलपी (RLP)
|वार्ड 3
|जशोदा
|आरएलपी (RLP)
|वार्ड 4
|गुलाबी देवी
|भाजपा (BJP)
|वार्ड 5
|दाखू देवी
|आरएलपी (RLP)
|वार्ड 6
|कमला
|कांग्रेस (INC)
|वार्ड 7
|मैना
|निर्दलीय
|वार्ड 8
|हीरा मेघवाल
|आरएलपी (RLP)
|वार्ड 9
|भंवर पुरी
|निर्दलीय
|वार्ड 10
|भागू देवी
|कांग्रेस (INC)
|वार्ड 11
|ललिता
|कांग्रेस (INC)
|वार्ड 12
|शंकर राम
|कांग्रेस (INC)
|वार्ड 13
|मंजू
|आरएलपी (RLP)
|वार्ड 14
|रुखसाना
|कांग्रेस (INC)
|वार्ड 15
|कमलेश
|कांग्रेस (INC)
|वार्ड
|विजेता प्रत्याशी
|पार्टी
|वार्ड 1
|संतोष
|आरएलपी (RLP)
|वार्ड 2
|जयरूप
|आरएलपी (RLP)
|वार्ड 3
|लादूराम
|आरएलपी (RLP)
|वार्ड 4
|शारदा
|आरएलपी (RLP)
|वार्ड 5
|रसाली
|आरएलपी (RLP)
|वार्ड 6
|परमा
|आरएलपी (RLP)
|वार्ड 7
|कानाराम
|आरएलपी (RLP)
|वार्ड 8
|शिवदान मेघवाल
|कांग्रेस (INC)
|वार्ड 9
|सुमित्रा देवी
|आरएलपी (RLP)
|वार्ड 10
|कंवराई
|कांग्रेस (INC)
|वार्ड 11
|गीता
|भाजपा (BJP)
|वार्ड 12
|ओमकंवर
|कांग्रेस (INC)
|वार्ड 13
|बादल चंद
|आरएलपी (RLP)
|वार्ड 14
|भोपाल सिंह
|आरएलपी (RLP)
|वार्ड 15
|ममता सारण
|आरएलपी (RLP)
|वार्ड 16
|गोदावरी
|कांग्रेस (INC)
|वार्ड 17
|ओमी
|आरएलपी (RLP)
|वार्ड
|विजेता प्रत्याशी
|पार्टी
|वार्ड 1
|संगीता
|भाजपा
|वार्ड 2
|संतोष राम
|कांग्रेस
|वार्ड 3
|प्रीति
|RLP
|वार्ड 4
|दिलीप सिंह
|RLP
|वार्ड 5
|बाबू देवी
|RLP
|वार्ड 6
|राजूराम
|भाजपा
|वार्ड 7
|सुखड़ी
|RLP
|वार्ड 8
|सिकंदर
|निर्दलीय
|वार्ड 9
|महेंद्र
|RLP
|वार्ड 10
|सुमन
|भाजपा
|वार्ड 11
|कौशल्या
|कांग्रेस
|वार्ड 12
|बाबू देवी
|RLP
|वार्ड 13
|सुमन
|कांग्रेस
|वार्ड 14
|सीता चौधरी
|भाजपा
|वार्ड 15
|कुलदीप सिंह
|कांग्रेस
|वार्ड 16
|रूपा देवी
|भाजपा
|वार्ड 17
|राकेश विश्नोई
|भाजपा
|वार्ड
|विजेता प्रत्याशी
|पार्टी
|वार्ड 1
|डिम्पल
|भाजपा (BJP)
|वार्ड 2
|ओमप्रकाश
|भाजपा (BJP)
|वार्ड 3
|कौशल्या
|भाजपा (BJP)
|वार्ड 4
|मीना देवी
|आरएलपी (RLP)
|वार्ड 5
|धर्माराम
|भाजपा (BJP)
|वार्ड 6
|दिनेश
|आरएलपी (RLP)
|वार्ड 7
|नारायण सिंह
|निर्दलीय
|वार्ड 8
|अनुपमा
|कांग्रेस (INC)
|वार्ड 9
|इंद्रा
|आरएलपी (RLP)
|वार्ड 10
|नैनी देवी
|कांग्रेस (INC)
|वार्ड 11
|गायत्री शर्मा
|आरएलपी (RLP)
|वार्ड 12
|प्रेमसुख
|आरएलपी (RLP)
|वार्ड 13
|निरमा
|भाजपा (BJP)
|वार्ड 14
|शिव प्रताप सिंह
|भाजपा (BJP)
|वार्ड 15
|सुमन
|आरएलपी (RLP)
|वार्ड 16
|रेखा
|आरएलपी (RLP)
|वार्ड 17
|बाउडी
|आरएलपी (RLP)
|वार्ड
|जीते (प्रत्याशी)
|पार्टी
|1
|रेशमी देवी
|निर्दलीय
|2
|प्रेमाराम
|कांग्रेस
|3
|अमरूराम
|RLP
|4
|प्रियंका
|कांग्रेस
|5
|रेणुका
|RLP
|6
|मटिया
|RLP
|7
|अमरा राम
|RLP
|8
|सुल्तान राम
|RLP
|9
|दिलसुख
|कांग्रेस
|10
|बिंदु
|कांग्रेस
|11
|विजय सिंह
|भाजपा
|12
|राजेंद्र
|RLP
|13
|मंजू देवी
|भाजपा
|14
|सरिता
|कांग्रेस
|15
|संतोष
|RLP
|16
|उर्मिला देवी
|भाजपा
|17
|मिताक्षा
|कांग्रेस
|18
|कैलाशी
|कांग्रेस
|19
|मांगू कंवर
|भाजपा
|संख्या
|विजेता प्रत्याशी
|पार्टी
|वार्ड 1
|शांति देवी
|निर्दलीय
|वार्ड 2
|रामेश्वर लाल
|निर्दलीय
|वार्ड 3
|मगाराम
|आरएलपी (RLP)
|वार्ड 4
|बालाराम
|आरएलपी (RLP)
|वार्ड 5
|चेनी
|आरएलपी (RLP)
|वार्ड 6
|भीराराम
|आरएलपी (RLP)
|वार्ड 7
|भंवराराम गोदारा
|आरएलपी (RLP)
|वार्ड 8
|राजेश्वरी
|कांग्रेस (INC)
|वार्ड 9
|तीजा
|आरएलपी (RLP)
|वार्ड 10
|मोतीलाल
|आरएलपी (RLP)
|वार्ड 11
|जशोदा
|कांग्रेस (INC)
|वार्ड 12
|रामकरण
|आरएलपी (RLP)
|वार्ड 13
|धर्माराम मेघवाल
|आरएलपी (RLP)
|वार्ड 14
|मुन्नी देवी
|आरएलपी (RLP)
|वार्ड 15
|कमल कंवर
|निर्दलीय
|वार्ड
|विजेता प्रत्याशी
|पार्टी
|वार्ड 1
|अलपु राम
|आरएलपी (RLP)
|वार्ड 2
|मंजू देवी
|आरएलपी (RLP)
|वार्ड 3
|छोटाराम
|कांग्रेस (INC)
|वार्ड 4
|शब्बाना
|आरएलपी (RLP)
|वार्ड 5
|सोहनी
|भाजपा (BJP)
|वार्ड 6
|संतु देवी
|आरएलपी (RLP)
|वार्ड 7
|अभय सिंह
|भाजपा (BJP)
|वार्ड 8
|धर्मेंद्र
|आरएलपी (RLP)
|वार्ड 9
|छोटी देवी
|कांग्रेस (INC)
|वार्ड 10
|गोविंद करण
|कांग्रेस (INC)
|वार्ड 11
|मदन राम गोरा
|भाजपा (BJP)
|वार्ड 12
|मंजू
|कांग्रेस (INC)
|वार्ड 13
|रामप्रताप
|भाजपा (BJP)
|वार्ड 14
|शिम्भु राम
|कांग्रेस (INC)
|वार्ड 15
|मंजू
|भाजपा (BJP)
|वार्ड
|विजेता प्रत्याशी
|पार्टी
|वार्ड 1
|भंवरी
|आरएलपी (RLP)
|वार्ड 2
|सुमन
|कांग्रेस (INC)
|वार्ड 3
|निर्मला
|कांग्रेस (INC)
|वार्ड 4
|भूराराम
|कांग्रेस (INC)
|वार्ड 5
|कमला देवी
|आरएलपी (RLP)
|वार्ड 6
|केशर
|कांग्रेस (INC)
|वार्ड 7
|पूजा
|भाजपा (BJP)
|वार्ड 8
|रूपचंद
|कांग्रेस (INC)
|वार्ड 9
|लिछमा
|कांग्रेस (INC)
|वार्ड 10
|भगवती
|आरएलपी (RLP)
|वार्ड 11
|नथु कंवर
|कांग्रेस (INC)
|वार्ड 12
|बिरमाराम
|आरएलपी (RLP)
|वार्ड 13
|श्यामलाल
|कांग्रेस (INC)
|वार्ड 14
|राजूराम
|कांग्रेस (INC)
|वार्ड 15
|सुखवीर सिंह
|भाजपा (BJP)
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